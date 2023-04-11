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花兩千萬蓋間鐵皮屋？卑南鄉溫泉村活動中心超不友善

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
卑南鄉溫泉村活動中心廁所，也被反映設計不良。記者卜敏正／攝影
卑南鄉溫泉村活動中心廁所，也被反映設計不良。記者卜敏正／攝影

台東縣卑南鄉溫泉村活動中心，地方長者洽公發現，無障礙步道設計對輪椅族不友善，另因建築採鋼骨、鐵皮包覆，中午內部溫度逾40度，開冷氣耗電、降溫效率差，鄉公所表示，將請鄉民代表共同會勘、研擬解決辦法。

卑南鄉溫泉村活動中心，去年在選舉權10月完工後，地方就議論紛紛，當時就有人批評，「2千多萬怎麼蓋一間鐵皮屋？」之後溫泉村辦公室進駐後，又發現辦公室天花板為採光，設計大片透明玻璃，陽光直射內部又亮又熱。

陳姓村幹事表示，進駐辦公室後真的「陽光刺眼」，熱到不能辦公，經加裝隔光布簾才改善，但活動中心內部高溫就很難克服，高溫不僅讓有意租借場館者卻步，隔板牆連接處也因為高溫熱脹突出，請廠商來維修。

負責維修的工人坦言，當初在施工的時候就曾測量過，夏天內部溫度可高達45度、真的很熱。

陳姓村幹事說，也有長輩騎四輪代步車來洽公，抱怨為什麼大門前方鋪碎石路，不直接做無障礙步道，左側無障礙步道旁若停車，長輩繞行也很難進入，這對於長者、輪椅族的確不方便。

卑南鄉長郭宗益表示，上任後的確接到不少鄉親反映，溫泉村活動中心不友善、太熱，日前場勘也發現內部高溫、地板起泡、牆板凸起、廁所設計不良等問題，雖然有5年保固，但問題真的太多，將請鄉民代表共同會勘、研擬解決辦法。

卑南鄉溫泉村民反映，活動中心入口設計不友善，無障礙步道設計在左側也不方便。記者卜敏正／攝影
卑南鄉溫泉村民反映，活動中心入口設計不友善，無障礙步道設計在左側也不方便。記者卜敏正／攝影
活動中心內部高溫造成隔板牆連接處熱脹突出，廠商派人維修。記者卜敏正／攝影
活動中心內部高溫造成隔板牆連接處熱脹突出，廠商派人維修。記者卜敏正／攝影

高溫 溫泉

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