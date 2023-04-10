質疑謝國樑發染疫慰問金跳票 綠營發起公投促落實政見

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市4名民進黨市議員今天表示，基隆市長謝國樑政見跳票，提案地方性公民投票連署，要求謝提出兌現承諾做法。記者邱瑞杰／攝影
基隆市4名民進黨市議員今天表示，基隆市長謝國樑政見跳票，提案地方性公民投票連署，要求謝提出兌現承諾做法。記者邱瑞杰／攝影

基隆市民進黨市議員張顥瀚、洪森永、陳軍佐、曾怡芳今天表示，基隆市長謝國樑政見跳票，將展開「要求市府立即訂定染疫慰問金發放辦法」地方性公民投票提案連署，要求謝正視，並提出兌現承諾做法。

基隆市政府發言人余治明對於綠營動作，表示「不予回應」。

張顥瀚說，謝國樑競選時在全市大掛看板，稱當選後要發放染疫慰問金1萬元，染疫死亡市民則可拿到30萬元慰問金，當選後卻當做沒這件事，讓許多市民覺得被糊弄。今天發動公投行動，就是要謝國樑正視誠信問題，提出兌現承諾的具體做法。

洪森永說，染疫慰問金是謝國樑提出的政見，去年還要中國國民黨基隆市議會黨團在議會提案，當選後卻船過水無痕，批評謝開市民玩笑，國民黨也把議會通過的提案當兒戲，要求市府正視民意兌現承諾。

陳軍佐表示，立法委員蔡適應沒當選基隆市長，1200元首都通月票即將兌現。謝國樑當選市長，政見卻連個影都沒有。白紙黑字掛看板宣傳的承諾都可以不實現，謝國樑的任期還那麼長，不知道還要跳幾張票。

曾怡芳說，謝國樑在選舉時稱中央政府只發給染疫死亡者10萬元，很沒有同理心，如今謝國樑已當選市長，他的同理心哪裡去了，要求市府立即訂定染疫慰問金發放辦法，找回謝國樑當初說的同理心。

綠營發起的公投主文為，「您是否同意『基隆市政府應立即訂定發放每位感染嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）市民新台幣壹萬元染疫慰問金發放辦法』，落實市長謝國樑政見」，即日起尋求公民連署支持提案。

謝國樑 洪森

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