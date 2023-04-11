吉安3村易淹 花縣府改善排水

花蓮吉安鄉光華、仁安、仁和村因靠海、地勢低，若遇颱風、豪雨易淹水，花蓮縣政府向水利署爭取6750萬元經費改善排水道，初步增加下游段通水斷面，並銜接終點匯流口，讓水流排出，希望雨季來臨前先改善，減少淹水問題。

花蓮只要東北季風對流發展旺盛、或颱風季下大雨，吉安鄉光華、仁安、仁和村周邊易淹水，鄉公所與軍方有時需協助居民暫時避難。

縣長徐榛蔚指出，光華排水渠道全長1.17公里，上游匯集農田水利署灌排尾水及光華村道路雨水區域約2.68公頃，為吉安鄉重要區域排水系統之一。每逢暴雨來襲，海岸路、光華一、二街至華工六路等路段住戶皆受淹水之苦。

為解決該區淹水問題，縣府爭取到水利署補助3年、3期應急改善工程，合計經費約6750萬元，目前第1、2期在鄉公所及縣府合作下，已陸續改善完成。

縣府建設處表示，第一期改善排水長度560公尺、第二期改善排水275公尺，打開光華一街與南海十三街路口瓶頸處，採箱涵形式加大、加深。

第三期預計改善排水337公尺，主要改善光華一街至光華二街老舊護岸、及6處板橋瓶頸，預計明年能完成光華排水全段1.17公里的治理工程。