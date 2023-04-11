宜蘭特約店 全國志工憑卡享優惠

全國領有志願服務榮譽卡志工數20多萬人，其中宜蘭縣有5548人，縣府為感謝志工辛苦付出，首次與縣內102間商家合作，即日起提供志工食衣住行保健優惠，包括免費入園或給予贈品，消費可享7至9.7折等。

縣長林姿妙昨天頒發業者「榮譽卡特約商店」標章，社會處表示，店家優惠對象不局限宜蘭縣志工，全國各縣市志工只要持有效的志願服務榮譽卡前往特約店家消費，一樣都適用。

社會處說，志願服務工作包含社會福利志工、環保志工、衛生保健志工、交通導護志工、文化志工等，從事志願服務滿3年、且服務時數須達300小時，才能申請獲得「志願服務榮譽卡」。宜蘭縣2020年發出有效榮譽卡共1048張，2021年發出1151張，去年發2609張，近3年發卡數倍數成長，顯示志工夥伴的服務熱忱滿滿。

目前榮譽卡優惠大多局限公家場所，例如免費或優惠進入公立風景區、未編定座次的康樂場所及文教設施；但對民間商家的食衣住行育樂方面，較少給予優惠。

宜蘭縣政府為增加榮譽卡實用性，首度整合餐飲、文具及圖書類、休閒類等不同類別店家提供優惠，例如運動用品服飾打7折、棲蘭及明池森林遊樂區等場所免門票、部分烘焙蛋糕店85折至9折優惠，觀光工廠玉兔鉛筆學校及奇麗灣珍奶也有消費購物95折。