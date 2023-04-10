宜蘭綠博裝置藝術屢遭破壞 遊客不耐排隊打119
2023宜蘭綠色博覽會主辦單位今天表示，園區3月底才剛開幕但已有10多個裝置藝術遭人破壞，還有遊客在參加體驗活動時因不耐排隊，竟打119「客訴」，盼遊客要有公德心。
今年宜蘭綠色博覽會自3月31日至5月14日，在蘇澳武荖坑風景區登場，園區規劃多處展館、裝置藝術及體驗區，傳達環境生態永續概念。
負責主辦的蘭陽農業發展基金會今天表示，園區才開幕11天，但已有10多個裝置藝術遭人破壞；也有遊客探身進入體驗裝置內，把裝有聲景的記憶卡拔走。
基金會也指出，也有遊客在假日入園參與體驗活動，遇上現場大排長龍後，竟打119「客訴」；也有遊客挑戰實境解謎過不了關，憤而向縣長信箱投訴，要求參加者人人有獎。
蘭陽農業發展基金會副執行長許名輝說，園區設施歷經8個月努力才逐漸到位，對於許多裝置藝術遭破壞，相當心疼，將儘速修復。呼籲遊客若遇到園區內展館及體驗區人潮較多時，請耐心等候，共同維護綠博軟硬體設施。
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