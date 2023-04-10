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基隆推4萬元電動機車 中華汽車拿定價7萬多機車談合作

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中華汽車總經理陳昭文（左）今天拜會基隆市長謝國樑（中），雙方討論青年電動機車案，取得3項共識。記者邱瑞杰／攝影
中華汽車總經理陳昭文（左）今天拜會基隆市長謝國樑（中），雙方討論青年電動機車案，取得3項共識。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑推動4萬元青年電動機車政策，中華汽車總經理陳昭文今天表示，將以旗下定價超過7萬元eMOVING電動機車參與專案，並提出建置充電站構想。謝說，感謝中華汽車表態參與，還會有其他廠牌加入，協助青年做公益取得電動機車。

陳昭文今天下午到市府拜會謝國樑，並把用來「競標」的eMOVING勁炫125白牌電動機車，陳列在市府1樓入口處，表達參與基市府專案的意願。雙方在市府會談近1小時，溝通可能的合作方案。

謝國樑會後表示，雙方達成3項共識，首先中華汽車爭取和市府合作的電動機車，就是eMOVING勁炫125白牌電動機車。其次如果確定雙方合作，市府會協助建置充電站。另外市府想要推共享運具，中華汽車也有意願合作，在火車站或轉運站等合適地點設站。

謝國樑說，eMOVING電動機車的充電方式有兩種，可以在家裡充，也可以考慮建置充電站，服務使用者。充電站又分成快充跟一般充，隨著生產量提高，中華汽車會在基隆設置「Lifestyle」充電站，服務騎士。

謝國樑表示，依中華汽車提供的電動機車資訊，快充約20分鐘可以提供80%的電力，充10幾分鐘獲得50%電力的數據也滿多的。電動車要充電，人也要充電，10幾分鐘就是1杯咖啡的時間，充電站會融合其他生活服務，所以名為Lifestyle充電站。假如確定跟中華汽車合作，市府就會協助建置足夠的充電站。

中華汽車總經理陳昭文（左）今天拜會基隆市長謝國樑（中），雙方討論青年電動機車案，取得3項共識。記者邱瑞杰／攝影
中華汽車總經理陳昭文（左）今天拜會基隆市長謝國樑（中），雙方討論青年電動機車案，取得3項共識。記者邱瑞杰／攝影
中華汽車總經理陳昭文（右）今天拜會基隆市長謝國樑（左），雙方討論青年電動機車案，取得3項共識。記者邱瑞杰／攝影
中華汽車總經理陳昭文（右）今天拜會基隆市長謝國樑（左），雙方討論青年電動機車案，取得3項共識。記者邱瑞杰／攝影

電動機車 謝國樑

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