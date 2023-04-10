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宜蘭頭城鎮進行武營農路邊坡崩塌整修 月底前封路施工

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
頭城鎮公所為進行武營農路邊坡的崩塌整修，4月底前封路施工，圖為改道的替代路線。圖／鎮公所提供
頭城鎮公所為進行武營農路邊坡的崩塌整修，4月底前封路施工，圖為改道的替代路線。圖／鎮公所提供

宜蘭縣頭城鎮武營農路是拔雅地區通往仙公廟及觀光旅遊景點的必經通道，去年因為大雨沖刷，造成部分路段邊坡出現崩塌滑落。鎮公所為了進行改善工程，即日起至4月30日封閉道路以利施工，請用路人提前先行迴轉改道。

頭城鎮公所工務課表示，為改善武營農路邊坡崩塌（位置約在蘭陽技術學院後方）路段，預計在道路邊緣設置「擋土牆」，並在擋土牆底部設置「微型樁」，做為擋土牆基礎，擋土牆設置完成後，在道路面鋪設20公分厚混凝土鋪面，並設置重量較輕的「W型鋼鈑護欄」，減少坡頂荷重，這項改善工程必須進行到月底。

鎮長蔡文益表示，武營農路是當地居民及外地遊客，通往武營地區的重要信仰廟宇大修宮（仙公廟）及鎮內知名觀光旅遊景點所的重要道路，為了提供當地居民及遊客能有一條安全通行的用路環境，必須進行改善道路邊坡等安全措施。

他說，受限於路幅寬度限制，在施工機具進駐施作過程基於安全考量，必須進行封路，勢必造成民眾不便，敬請諒解，期待道路改善後面貌，讓用路人有個安全的通車空間。

頭城鎮公所為進行武營農路邊坡的崩塌整修，4月底前封路施工，請用路人提前改道。圖／鎮公所提供
頭城鎮公所為進行武營農路邊坡的崩塌整修，4月底前封路施工，請用路人提前改道。圖／鎮公所提供
頭城鎮公所為進行武營農路邊坡的崩塌整修，4月底前封路施工，請用路人提前改道。圖／鎮公所提供
頭城鎮公所為進行武營農路邊坡的崩塌整修，4月底前封路施工，請用路人提前改道。圖／鎮公所提供

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