快訊

會員狂喜！好市多「超夯熟食」新價回歸 店員證實今開賣

慈濟大學「吃下」慈濟科大闖過首關 仍存三大疑義

母雞就是不孵蛋！ 她用一神器孵出「滿鍋17隻小雞」

拜會謝國樑 中華汽車有意參與青年電動機車專案

中央社／ 基隆10日電

基隆市府指出，中華汽車總經理陳昭文今天拜會基隆市長謝國樑，表達有意與市府合作參與青年電動機車專案；若能成案，中華汽車願協助設置充電站及提供電動機車作為共享運具。

謝國樑會後接受媒體聯訪表示，今天會談已有共識，確定把中華汽車勁炫125車款納入方案型號之一，這輛車款有2種充電方式，包括家裡充電及建置充電站使用，未來隨著車輛生產量能，廠商提出設置「Life Style充電站」，協助車輛充電使用。

他指出，電動機車要充電，人也要充電，充電時間也僅是喝1杯咖啡的時間，倘若這項車款確定成為決選合作選項，市府會要求廠商建置充電站，提供車主便利的充電服務。

謝國樑說，雙方會談過程中，都認為基隆缺乏合適共享運具，未來在基隆火車站或城際轉運站等地，中華汽車願意與市府合作提供電動機車，作為基隆共享運具之一，他也感謝廠商在強大壓力下，表達與市府的合作意願。

他表示，陸續還會有其他廠商表達合作意願，市府會持續與車廠洽談，要為市民省荷包，同時努力與市議會溝通，盼市議會支持追加預算，期盼透過青年參與公益回饋社會，提供青年1輛性能安全且能負擔的電動機車。

謝國樑在基隆市長選舉時提出「青年電動機車」政見，預計4年打造5萬輛電動機車，首批適用民國78年至民國92年出生基隆市民，資格且須連續5年達成4小時公益回饋。

當選基隆市長後，謝國樑2月下旬說明「青年電動機車」政策進度時指出，市府將提追加預算，編列採購超過1萬輛電動機車預算，每輛補助青年新台幣3萬元，加上中央補助，合計補助約4萬元。目標下半年開始交車。

電動機車 青年

延伸閱讀

獨立書店不斷電營業 謝國樑：樂見基隆有了24小時書店

柔力球適合在多雨的基隆推廣 謝國樑盼讓城市更有活力

就職百日曝心路歷程 謝國樑指「這2項政策」市民有感

就職百日民進黨批謝國樑三大政見跳票 市府：謝謝鞭策

相關新聞

花蓮巨響從何而來？海巡早取消海上射擊 空軍：無超音速演訓

花蓮今天8時許連續傳出3、4聲像是氣爆的巨響，多個鄉鎮居民都有聽到。網路謠傳東部海域有實彈射擊，海巡署澄清，海上射擊訓練...

歡迎來台東露營 台東縣府輔導申辦合法微型露營場

台東縣外來遊客多，縣內有16處合法露營區，仍有31處露營區待審查，台東縣府推動微型露營場合法化，本月12日起到東河等鎮鄉...

獨立書店不斷電營業 謝國樑：樂見基隆有了24小時書店

基隆市東岸廣場1樓「見書店」本月起24小時營業，基隆市長謝國樑今天到書店創辦人陳顥樺、楊雅萍夫婦打氣，表示基隆有了屬於自...

花蓮吉安鄉3村大雨易淹水 縣府爭取6千萬元改善排水

花蓮吉安鄉光華、仁安、仁和村由於靠近海岸、地勢較低，若遇颱風、豪雨季節易發生淹水，花蓮縣政府向中央水利署爭取6750萬元...

綠島漁民抗議客輪不載魚貨 縣府持續溝通：支持公船方案

台東綠島客輪有意「拒載漁貨」，漁民今齊聚碼頭抗議，台東縣府表示，除請航港局、客貨船業者及綠島區漁會溝通，建立魚獲外運機制...

全國志工憑榮譽卡到宜蘭102間店家消費 享7至9.7折優惠

全國領有志願服務榮譽卡的志工大約20幾萬人，其中宜蘭縣有5500多人，縣政府為了感謝志工朋友辛苦付出，首次與縣內102 ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦