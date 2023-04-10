拜會謝國樑 中華汽車有意參與青年電動機車專案

基隆市府指出，中華汽車總經理陳昭文今天拜會基隆市長謝國樑，表達有意與市府合作參與青年電動機車專案；若能成案，中華汽車願協助設置充電站及提供電動機車作為共享運具。

謝國樑會後接受媒體聯訪表示，今天會談已有共識，確定把中華汽車勁炫125車款納入方案型號之一，這輛車款有2種充電方式，包括家裡充電及建置充電站使用，未來隨著車輛生產量能，廠商提出設置「Life Style充電站」，協助車輛充電使用。

他指出，電動機車要充電，人也要充電，充電時間也僅是喝1杯咖啡的時間，倘若這項車款確定成為決選合作選項，市府會要求廠商建置充電站，提供車主便利的充電服務。

謝國樑說，雙方會談過程中，都認為基隆缺乏合適共享運具，未來在基隆火車站或城際轉運站等地，中華汽車願意與市府合作提供電動機車，作為基隆共享運具之一，他也感謝廠商在強大壓力下，表達與市府的合作意願。

他表示，陸續還會有其他廠商表達合作意願，市府會持續與車廠洽談，要為市民省荷包，同時努力與市議會溝通，盼市議會支持追加預算，期盼透過青年參與公益回饋社會，提供青年1輛性能安全且能負擔的電動機車。

謝國樑在基隆市長選舉時提出「青年電動機車」政見，預計4年打造5萬輛電動機車，首批適用民國78年至民國92年出生基隆市民，資格且須連續5年達成4小時公益回饋。

當選基隆市長後，謝國樑2月下旬說明「青年電動機車」政策進度時指出，市府將提追加預算，編列採購超過1萬輛電動機車預算，每輛補助青年新台幣3萬元，加上中央補助，合計補助約4萬元。目標下半年開始交車。