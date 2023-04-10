歡迎來台東露營 台東縣府輔導申辦合法微型露營場

台東縣外來遊客多，縣內有16處合法露營區，仍有31處露營區待審查，台東縣府推動微型露營場合法化，本月12日起到東河等鎮鄉開申請說明會，要協助申辦露營區合法化，未來聯手鄉鎮公所共同收件，方便民眾就近送件與諮詢。

金峰鄉目前正申請微型露營場的曾韋齊表示，這幾年來台東露營遊客很多，家中經營民宿，有塊約5000平方公尺農牧用地，原本就有意申請露營區，但不符合規定，去年8月得知內政部通過林業農牧用地可申請，立即向縣府的單位詢問、申請。

曾韋齊說，要申請微型露營區有許多規定和限制，必須符合相關法令，若屬於山坡地、有水土保持問題，申辦單位更多，過去申辦僅跑趟縣政府、來回就2個多小時，真的比較麻煩，縣府現在開放鄉鎮公所可辦理，相當便民。

台東縣政府交觀處表示，國內農牧及林業用地1公頃以下微型露營場林立，不少民眾反映，微型露營場過去因法規涉及層面廣無法申請合法，縣府本月12、13日舉行3場次「微型露營場申請法規說明會」，為業者說明相關規範。

說明會除邀請各鄉鎮公所承辦人員，縣府農業、地政等相關局處列席，也請專業建築師主講，說明露營場申請法規及申請流程，歡迎有意經營露營場民眾參加。