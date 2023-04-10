議員發起染疫慰問金發放辦法公投 基市府不回應

基隆市議員張顥瀚、洪森永、陳軍佐、曾怡芳今天舉行記者會，宣布發起「要求市府立即訂定染疫慰問金發放辦法」地方性公民投票提案連署。基隆市府發言人余治明說，不予回應。

張顥瀚下午在記者會表示，謝國樑當初在全市大掛看板四處宣傳，宣稱當選基隆市長後要發放COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫慰問金每名新台幣1萬元，若因染疫死亡的市民補貼30萬元慰問金。

張顥瀚指出，謝國樑當選市長後卻當做沒這件事，讓許多市民覺得被糊弄，今天提起公投，就是要謝國樑正視，提出兌現承諾具體做法。

洪森永說，染疫慰問金是謝國樑提出的政見，去年還要中國國民黨基隆市議會黨團在市議會提案，謝國樑當選後卻船過水無痕，謝國樑是在開市民玩笑，國民黨也把議會通過的提案當兒戲，他要求基隆市府正視民意兌現承諾。

陳軍佐表示，立委蔡適應雖沒當選基隆市長，但蔡適應所提1200元首都通月票即將兌現；謝國樑當選市長，但所提的政見卻連個影都沒有，白紙黑字掛看板宣傳的承諾都可以不實現，謝國樑的任期還那麼長，不知道還要跳幾張票。

曾怡芳說，謝國樑在選舉時指稱中央政府只發給染疫死亡者10萬元，很沒有同理心，如今謝國樑當選市長，他的同理心哪裡去了，她要求基隆市府立即訂定染疫慰問金發放辦法，找回謝國樑當初說的同理心。

這項公投主文為「您是否同意『基隆市政府應立即訂定發放每位感染嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）市民新台幣壹萬元染疫慰問金發放辦法』，落實市長謝國樑政見」。