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獨立書店不斷電營業 謝國樑：樂見基隆有了24小時書店

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市東岸廣場1樓「見書店」周五到周日24小時營業，基隆市長謝國樑（右三）今天到書店，感謝書店創辦人陳顥樺（右一）、楊雅萍（左三）的努力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市東岸廣場1樓「見書店」周五到周日24小時營業，基隆市長謝國樑（右三）今天到書店，感謝書店創辦人陳顥樺（右一）、楊雅萍（左三）的努力。記者邱瑞杰／攝影

基隆市東岸廣場1樓「見書店」本月起24小時營業，基隆市長謝國樑今天到書店創辦人陳顥樺、楊雅萍夫婦打氣，表示基隆有了屬於自己的24小時書店，增添城市藝文氛圍。市府會提出追加預算，補助更多書店和文化創意店家參與，豐富城市生活。

見書店並非全年365天24小時營業，而是每天上午11點開店，周一、周二營業到晚上8時，周三、周四營業到隔天凌晨4點，周五上午11點開店後，會一直營業到周一天亮時段。

陳顥樺說，見書店已開業5周年，因為發現許多市民下班較晚，無法參加店內藝文活動，才會想要延長營業時間，讓更多民眾能參與。本月連假期間嘗試結合藝文活動延伸營業時間，以「不斷電」概念吸引更多基隆人參與，讓閱讀進入民眾的生活。

楊雅萍表示，見書店也是文化場域，夜晚除能享受沉浸式閱讀，還有結合書籍命名的特調飲品。24小時書店提供日夜「實踐美好生活」的想像，未來會連結電影、音樂、人文、美學、文學、走讀、創作、地方學堂等面向，匯聚藝文團體與專業文化工作者參與，和各界一起「晒基隆」。

謝國樑今天到見書店，感謝陳顥樺、楊雅萍讓獨立書店成為眾人期待的24小時書店。他說，成為「上班族」後就是24小時書店重度用戶，除了敦南、信義誠品，到日本旅遊時，也會在代官山、六本木的蔦屋書店獨自閱讀，享受城市生活，「24小時見書店」將是基隆邁向書香城市的起步。

謝國樑表示，為了吸費觀光客在基隆遊玩時能走入書店，市府在今年度追加預算時會提出「24小時書店與文化創意商店計畫」，補助有意願24小時營業書店或城市生活店家，希望能有更多文化創意店家參與。

基隆市東岸廣場1樓「見書店」周五到周日24小時營業，基隆市長謝國樑（右五）今天到書店，感謝書店創辦人陳顥樺（右三）、楊雅萍（右六）的努力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市東岸廣場1樓「見書店」周五到周日24小時營業，基隆市長謝國樑（右五）今天到書店，感謝書店創辦人陳顥樺（右三）、楊雅萍（右六）的努力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市東岸廣場1樓「見書店」本月起，周五到周日24小時營業。記者邱瑞杰／攝影
基隆市東岸廣場1樓「見書店」本月起，周五到周日24小時營業。記者邱瑞杰／攝影
基隆市東岸廣場1樓「見書店」周五到周日24小時營業，基隆市長謝國樑（右四）今天到書店，感謝書店創辦人陳顥樺（右二）、楊雅萍（右五）的努力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市東岸廣場1樓「見書店」周五到周日24小時營業，基隆市長謝國樑（右四）今天到書店，感謝書店創辦人陳顥樺（右二）、楊雅萍（右五）的努力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市東岸廣場1樓「見書店」本月起，周五到周日24小時營業。記者邱瑞杰／攝影
基隆市東岸廣場1樓「見書店」本月起，周五到周日24小時營業。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑

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