花蓮吉安鄉3村大雨易淹水 縣府爭取6千萬元改善排水

花蓮吉安鄉光華、仁安、仁和村由於靠近海岸、地勢較低，若遇颱風、豪雨季節易發生淹水，花蓮縣政府向中央水利署爭取6750萬元改善光華排水道，初步增加下游段通水斷面，並銜接終點匯流口，讓水流能順利排出去，希望雨季來臨前能先改善，減少淹水問題。

花蓮只要東北季風對流發展旺盛、颱風季下起大雨，吉安鄉光華、仁安、仁和村周邊就容易淹水，鄉公所與軍方有時要協助居民暫時避難，以免被淹水困住。尤其近年氣候變遷導致汛期期間颱風、豪雨與短延時強降雨等，天然災害發生機率與強度增加，更顯防汛的重要性。

縣長徐榛蔚指出，光華排水渠道全長117公里，上游匯集農田水利署灌排尾水及光華村道路雨水區域約2.68公頃，為吉安鄉重要區域排水系統之一。每逢暴雨來襲，海岸路、光華一、二街至華工六路等路段住戶皆受淹水之苦。

為解決該區淹水問題，縣府爭取到水利署補助3年、3期應急改善工程，合計經費約6750萬元，目前第1、2期在鄉公所及縣府合作下，已陸續改善完成。

縣府建設處說明，第一期改善排水長度560公尺，增加下游段通水斷面，並順銜終點匯流口；第二期改善排水長度275公尺，打開光華一街與南海十三街路口瓶頸處，採箱涵形式加大、加深，可有效解決路邊排水系統回流漫淹情形發生。