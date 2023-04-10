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花蓮市新農兵橋工程 預計5月完工

中央社／ 花蓮縣10日電

連接花蓮市區與美崙的農兵橋，2020年7月重建工程動工後，歷經COVID-19疫情影響與震災災情頻傳，加上國際原物料價格飆漲、缺工等以致進度落後，目前工程進度達9成，預計5月完工。

花蓮市長魏嘉彥今天現勘表示，公共建設工程品質攸關民眾生活福祉，施作品質要比一般工程更為嚴謹，尤其花蓮地區地震頻繁，公共工程不容有絲毫鬆懈及疏忽，因此新農兵橋選用的混凝土，設計強度高於一般土木建築標準。

公所建設課課長徐國城說明，新農兵橋面板鋼筋日前已綁紮完成，監造單位也依照圖說進行查驗合格，今天完成橋面板的灌漿作業，後續再完成護欄混凝土澆置、引道部分路基作業、橋面鋪設及標線劃設等工作，可望在5月22日前順利竣工。

農兵橋改建工程是由嘉邑行善團捐建，由花蓮縣政府補助新台幣400萬元辦理設計，2017年12月設計完成，2020年7月15日封閉後開始施工；橋長80公尺，橋寬10公尺，總經費為4500萬元。

花蓮 疫情

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