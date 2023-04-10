綠島漁民抗議客輪不載魚貨 縣府持續溝通：支持公船方案

台東綠島客輪有意「拒載漁貨」，漁民今齊聚碼頭抗議，台東縣府表示，除請航港局、客貨船業者及綠島區漁會溝通，建立魚獲外運機制，綠島鄉公所如評估購公船，縣府會全力協助，綠島航線交通船舶汰舊換新持續推動中，今年會執行客輪評鑑。

台東縣政府表示，縣府之前已協調漁會、貨船等，且有部分達成協議，但仍未能滿足漁民需求，因離島會有諸多不確定因素，應請航港局、交通客貨船業者及漁會多溝通，建立綠島漁獲外運機制，滿足綠島漁民需求。

綠島鄉公所曾於2015年提送公有船舶營運評估報告，經航港局審查尚需再進一步詳細分析評估，有鑑縣府亦曾建造及營運公船，但未能達預估營運效能，故建議應更審慎評估，但只要綠島鄉公所有提公船方案，縣府將協力爭取。

針對綠島居民反映客輪汰舊換新，目前有五艘船加入汰舊換新，中央預算已由交通部提送行政院核准，並逐年編列，每艘船計補助6000萬，後續將由交通部航港局依法實施、完成汰舊換新，縣府今年將實施評鑑，以提升客貨船服務品質。