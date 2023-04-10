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全國志工憑榮譽卡到宜蘭102間店家消費 享7至9.7折優惠

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙感謝熱心特約商店，提供給志工朋友折扣優惠。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙感謝熱心特約商店，提供給志工朋友折扣優惠。記者戴永華／攝影

全國領有志願服務榮譽卡的志工大約20幾萬人，其中宜蘭縣有2600多人，縣政府為了感謝志工朋友辛苦付出，首次與縣內102 間商家合作，即日起提供志工食衣住行保健優惠，包括免費入園或給予贈品，消費可以享7至9.7折等，品項非常多。

縣長林姿妙今天頒給業者「榮譽卡特約商店」標章，縣府社會處強調，店家優惠對象不只局限於宜蘭縣志工，還包括全國各縣市志工，只要持有效的志願服務榮譽卡前往消費一樣都可以適用，希望吸引全國各縣市的志工朋友前來度假消費，感受宜蘭好山好水。

社會處表示，志願服務工作包含社會福利工作、環境保護志工、衛生保健志工、交通導護志工、文化志工等類型，必須從事志願服務滿3年且服務時數須達300小時，才能申請獲得「志願服務榮譽卡」。

宜蘭縣109年發出有效榮譽卡共1048張，110年發出1151張，111年發出2609張，近3年發卡數量倍數成長，顯示志工夥伴的服務熱忱滿滿，在不同領域付出心力。

目前榮譽卡的優惠大多局限於公家場所，例如免費或優惠進入公立風景區、未編定座次的康樂場所及文教設施；但是對於民間商家的食衣住行育樂方面，比較少給予志工優惠。

宜蘭縣政府為激勵志工持續在各領域發光發熱，並增加榮譽卡實用性，首度整合餐飲、文具及圖書類、休閒類等不同類別店家提供優惠，例如運動用品服飾打7折、棲蘭及明池森林遊樂區等場所免門票、部分烘焙蛋糕店85折至9折優惠，觀光工廠玉兔鉛筆學校及奇麗灣珍奶也有消費購物95折。

4月10日起請志工持志願服務榮譽卡前往特約商店享優惠，各店家優惠不同，可以上縣政府社會處官網、FB粉絲專頁及宜蘭縣志願服務推廣中心粉絲專頁查詢。

宜蘭縣長林姿妙感謝熱心特約商店，提供給志工朋友折扣優惠。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙感謝熱心特約商店，提供給志工朋友折扣優惠。記者戴永華／攝影
4月10日起，憑這張「志願服務榮譽卡」前往102家特約商店，可享有不同折扣優惠，全國的志工朋友都適用。圖／縣府提供
4月10日起，憑這張「志願服務榮譽卡」前往102家特約商店，可享有不同折扣優惠，全國的志工朋友都適用。圖／縣府提供
宜蘭縣102家特約商店，今天起提供給志工朋友消費折扣優惠。圖／縣府提供
宜蘭縣102家特約商店，今天起提供給志工朋友消費折扣優惠。圖／縣府提供
榮譽卡特約商店的標章。圖／縣府提供
榮譽卡特約商店的標章。圖／縣府提供
食衣住行及保健類的102家特約商店名單及優惠。圖／縣府提供《點我看大圖》
食衣住行及保健類的102家特約商店名單及優惠。圖／縣府提供
《點我看大圖》

宜蘭 志工 林姿妙

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