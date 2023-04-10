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台南新生命教會開幕 賴清德：願當上帝僕人服侍人民

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
副總統賴清德今天參加台南新生命小組教會開幕，表示不管在哪個位置，會當上帝僕人，服務國家社會。
副總統賴清德今天參加台南新生命小組教會開幕，表示不管在哪個位置，會當上帝僕人，服務國家社會。

副總統賴清德今天參加台南新生命小組教會開幕式，教會祝福賴副總統更上層樓，成為上帝的僕人，服侍人民，賴清德表示，不管在哪個位置，會當上帝僕人，服務國家社會。

台南新生命教會表示，所在位置位於公園路台南家庭教育中心旁，曾經是台南聖教會牧師高敏智的起家厝，期待在這塊福地上，繼續向前邁進。新生命小組教會於2010年在台南設立為財團法人，設在台南的原因是台南為文化古都，有許多愛人靈魂的好教會、好牧師，期待在大台南墮地深耕。教會以台北總部為中心，目前以六都及花蓮為宣教植堂的據點。

新生命小組教會主任牧師顧其芸表示，祝福副總統賴清德未來能更上層樓，當上帝的尊貴僕人，服務人民。他表示，來台南成立新生命教會的目的，希望做教會僕人，促成台南更合意並連結教會系統。

賴清德表示，2016年台南發生0206大地震，感謝各方捐款，其中有個陌生單位捐了大筆錢，就是新生命小組教會；他說，也曾到台北參加新生命小組教會的禮拜，感受到這是最不像教會的教會，而且是年輕人的教會，由新生命小組教會設實驗學校可見。他也符應顧牧師的祝福，願當上帝僕人，服務國家社會。

台南新生命教會表示，目前台南團隊經營線上線下的教會，每周穩定服務大人小孩、校園青年、兒童家庭，將教會打造成「最不像教會的教會」，經營多功能創新平台，發展新創意、新媒體、新創業、新科技、新教育領域，用社會企業的概念，幫青年找到歸屬、夢想與使命感，呈現教會的多元與豐富。

副總統賴清德今天參加台南新生命小組教會開幕，表示不管在哪個位置，會當上帝僕人，服務國家社會。
副總統賴清德今天參加台南新生命小組教會開幕，表示不管在哪個位置，會當上帝僕人，服務國家社會。

台南 賴清德

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