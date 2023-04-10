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花蓮巨響從何而來？海巡早取消海上射擊 空軍：無超音速演訓

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮今天傳出連續3、4聲巨響，網路謠傳東部海域有實彈射擊，海巡署澄清，海上射擊訓練已取消，漁船、賞鯨船也照常作業。圖／民眾提供
花蓮今天傳出連續3、4聲巨響，網路謠傳東部海域有實彈射擊，海巡署澄清，海上射擊訓練已取消，漁船、賞鯨船也照常作業。圖／民眾提供

花蓮今天8時許連續傳出3、4聲像是氣爆的巨響，多個鄉鎮居民都有聽到。網路謠傳東部海域有實彈射擊，海巡署澄清，海上射擊訓練已取消；漁船、賞鯨船也照常作業。空軍花蓮五聯隊否認有易產生音爆的超音速飛行演訓，亞泥也回應，上午沒有採礦炸山作業。

今天花蓮天空傳出巨響嚇壞不少民眾，首先是連續2聲巨響，又再出現第3、第4聲響，接續聽見巨響，讓人感到不尋常。居民上網留言討論「要開戰了嗎？」、「窗戶都跟著震動」、「這次爆炸聲的距離感覺上超近，彷彿就在屋頂上。

有人懷疑跟上次一樣，是空軍戰機音爆導致；也有人指稱今天有東部海域實彈射擊，要大家不要驚慌。花蓮縣消防局也沒有接獲相關災情通報。

針對網友稱東部海域有實彈射擊，東部地區機動海巡隊指出，因應中共軍演，原訂今天海上射擊訓練已於前日（8日）宣布取消，故巨響聲音非海上實彈射擊所造成。今天賞鯨船正常出海賞鯨，雖然業者與遊客聽到砲轟聲，但沒有看到中共及台灣海軍艦艇，漁船在近海也照常作業。

空軍花蓮五聯隊則指出，今早有戰機正常演訓，但沒有超音速飛行科目。亞泥則指出，今天上午無採礦炸山作業，且發出聲響的方向離廠礦都很遠。究竟巨響從何而來，仍令人感到霧裡看花。

花蓮 空軍

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