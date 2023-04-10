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基隆市區仁愛橋今早封閉 「大動脈」不通交通面臨考驗

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天上午封閉仁愛橋施工重建，新橋預計明年2月初完工通車。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天上午封閉仁愛橋施工重建，新橋預計明年2月初完工通車。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府今天封閉仁愛橋施工重建，市區交通和公車行駛路線將受嚴重衝擊。市府事先規畫「大範圍」、「小範圍」改道方案，並調整標誌、標線，維持交通秩序。原本行經仁愛橋的公車也變更路線，提醒搭車民眾在新設站點上下車。

基隆市區跨越旭川河連通忠四路、仁五路，有如市中心「大動脈」，封閉重建期間，市區交通將大受影響。

工務處長陳耀川上午表示，仁愛橋改建工期為300天，會努力如期如質完工，希望在明年2月初農曆過年前完工。改道會影響行車時間，請民眾提早規劃新的行車路線。

工務處依據基隆市道安會報決議執行交通維護及管制措施，孝二路原為4線車道，雙向已改為3+2車道，並在重要入口設置改道牌面，豎立大帆布看板告知施工資訊，提醒用路人規畫新的行車路線。

仁愛橋封閉期間，從高速公路直行進入市中心往廟口方向車輛，只能直行孝二路。

安樂區安樂路一段往廟口方向，改行駛成功一路接成功陸橋，右轉仁五路。

中山區西定路往廟口方向，左轉安一路接公園街，再左轉孝三路，右轉忠二路接仁三路。中山一路往南榮路方向，左轉忠一路後，右轉愛一路接仁五路。

公車處長陳新埤表示，仁愛施封閉期間，公車路線影響較大是市中心行駛七堵、暖暖區4字頭、6字頭路線公車，從忠一路改走愛一路，再接仁五路。前往安樂區501、502線公車，從港西街右轉忠一路，接中山一路後，直走成功二路接安樂路一段。

基隆市政府今天上午封閉仁愛橋施工重建，工務處規畫改道動線，並重新設置標誌、標線，維護交通秩序。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天上午封閉仁愛橋施工重建，工務處規畫改道動線，並重新設置標誌、標線，維護交通秩序。記者邱瑞杰／攝影

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