聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／綠島居民抗議生計與交通權 不排除到總統府睡一晚
綠島漁民、旅宿業者近500人，今上午集結約40艘漁船掛白布條，停放碼頭抗議業者拒載魚貨、客船老舊載客量不足，影響居民生計、交通權，綠島鄉長謝賢裕表示，已向中央爭取公船，縣府承諾支持；綠島區漁會理事長何誌忠強調，中央不重視，不排除帶漁民到總統府前睡一晚。
謝賢裕表示，台東縣過去就曾有公船，卻因為主事者設計不良、吃水太深，非漲潮無法停泊，最後不只無法營運還整條船報廢，縣府也賠了不少錢，也因此對綠島鄉公所過去幾年爭取公船有疑慮。
謝賢裕說，日前他聽說客輪業者將拒載貨品，這影響的不僅是漁民，也影響綠島民生物資進入，申購公船勢在必行，她日前也獲得縣長應允，支持鄉公所向中爭取補助採購客貨二用公船，不僅可以協助在送綠島漁獲、民生物資，也解決相親往返綠島、台東交通問題。
綠島區漁會理事長何誌忠強調，綠島現有6航線，但交通船業者現只投入3船、船齡多老舊、安全堪憂，建議相關機關積極開放閒置航線，避免航權斷。
他說，居民抗訴求包括，打造客、貨兩用公船、解決綠島民生問題；參採居民意見建交通港增加泊位，讓客、貨、漁動線分離；應積極汰除老舊交通船、重視航運安全；開發新航線引進新業者投資、避免市場聯營斷。
何誌忠說，漁貨運輸管道與配套、漁民權益都希望相關單位正面回應、協助，否則不排除持續擴大陳抗，甚至可號召漁民到總統府前睡一晚。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言