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影／綠島漁民漁船抗議客輪拒載魚貨 影響居民交通生計

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
綠島漁民今天上午到漁港抗議，並集結近50艘漁船掛白布條，停放碼頭不讓交通船進出，抗議業者拒載魚貨。記者卜敏正／攝影
綠島漁民今天上午到漁港抗議，並集結近50艘漁船掛白布條，停放碼頭不讓交通船進出，抗議業者拒載魚貨。記者卜敏正／攝影

綠島區漁會及綠島數百漁民、居民、旅宿業者，今天上午在漁港抗議，並集結近50艘漁船掛白布條，停放碼頭不讓交通船進出，抗議業者拒載魚貨、客船老舊載客量不足，影響綠島居民交通權，台東警方也到場蒐證、維持秩序。

綠島區漁會理事長何誌忠表示，發起這次抗議相當無奈，客輪業者日前表示「載冰和魚貨導致交通船班延誤」，以航港局規定為由，將全面拒載魚貨，這無疑是破壞彼此長年來信任與默契，並汙名化綠島漁民。

他說，當年交通港建置設計不良，導致漁民讓出泊位讓交通船得以在南寮漁港上下客，交通船以戴魚貨作為回饋，結果在沒有任何配套的情況下，交通船業者突然擅自拒載、破壞約定，視漁民生計不顧。

縣議員王姷力表示，漁民並不反對客貨分流，日前協調會上，已經向航港局及客輪業者表達漁民的心聲、不滿，也建議縣府、航港局應跟交通船公司協調，但應循序漸進，研擬對雙方都有利做法。

她說，綠島居民另外一個訴求是，本次清明連假原本將近20班航次，銳減剩12航班，不僅想要到綠島買不到船票，也影響島上居民返鄉權，盼望主管機關能够苦民所苦，積極協助購置公船、補足綠島運能。

台東縣府日前與航港局、海巡等單位開會，研商解決離島客貨船、魚貨輸運，副縣長王志輝表示，大方向目標是綠島有自用貨運公船，在無公船過度期，會訂辦法由貨輪、漁船輸運，客輪有空間亦可輔助協運，貨運公船將請公所、區漁會盡速研擬計畫，縣府會全力協助。

綠島漁民今天上午到漁港抗議，並集結近50艘漁船掛白布條，停放碼頭不讓交通船進出，抗議業者拒載魚貨。記者卜敏正／攝影
綠島漁民今天上午到漁港抗議，並集結近50艘漁船掛白布條，停放碼頭不讓交通船進出，抗議業者拒載魚貨。記者卜敏正／攝影
縣議員王力表示，漁民並不反對客貨分流，但是不能說斷就斷、影響島民權益。記者卜敏正／攝影
縣議員王力表示，漁民並不反對客貨分流，但是不能說斷就斷、影響島民權益。記者卜敏正／攝影
綠島漁民今天上午到漁港抗議，並集結近50艘漁船掛白布條，停放碼頭不讓交通船進出，抗議業者拒載魚貨。記者卜敏正／攝影
綠島漁民今天上午到漁港抗議，並集結近50艘漁船掛白布條，停放碼頭不讓交通船進出，抗議業者拒載魚貨。記者卜敏正／攝影
綠島在地居民、旅宿業者，今天上午全家出動、到漁港抗議。記者卜敏正／攝影
綠島在地居民、旅宿業者，今天上午全家出動、到漁港抗議。記者卜敏正／攝影
綠島區漁會及綠島漁民、居民、旅宿業者，今天上午到南寮漁港抗議。記者卜敏正／攝影
綠島區漁會及綠島漁民、居民、旅宿業者，今天上午到南寮漁港抗議。記者卜敏正／攝影
綠島在地居民、旅宿業者，今天上午全家出動、到漁港抗議。記者卜敏正／攝影
綠島在地居民、旅宿業者，今天上午全家出動、到漁港抗議。記者卜敏正／攝影

綠島 漁民 航港局

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