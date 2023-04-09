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綠島漁民掛白布條抗議客輪業 無配套停載魚貨如何生存

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
漁民今下午已在碼頭、漁船懸掛白布條表達抗議。記者卜敏正／攝影
漁民今下午已在碼頭、漁船懸掛白布條表達抗議。記者卜敏正／攝影

台東往來綠島客輪業者，日前以航港局規定「客貨分流」，拒以客輪載綠島魚貨到台東，引發漁民不滿，經協商客輪業者決定改延至6月起停載，漁民不滿沒配套就停載，明天上午將集結30艘漁船到綠島碼頭抗議，漁民今下午已在碼頭、漁船懸掛白布條表達抗議。

綠島區漁會理事長何誌忠說，多年前為方便客輪島上疏運，協調准許借用漁用碼頭供客輪停靠，條件就是客輪業者協助載運民生物資及魚貨，未料，日前業者無預警表示拒載物資，漁民當然跳腳，才會發起碼頭遊行抗議，希望正視漁民權益。

何誌忠強調，為綠島觀光品質及發展，漁會支持「客貨分離」措施，但前提是相關單位必須有完整配套，讓漁民有時間調整，而不是客輪業者說拒載就拒載，2個月漁民如何找貨船，業者讓漁民措手不及很不合理。

綠島的台東縣議員王姷力表示，離島交通運輸有種種不便，需要政府特別關心，船運公司說航港局規定要停載，經協商才給2個月宣導期、時間絕對不夠，鄕親也無法接受，當然要抗爭，請相關單位重視漁民權益心聲。

漁民今下午已在碼頭、漁船懸掛白布條表達抗議。記者卜敏正／攝影
漁民今下午已在碼頭、漁船懸掛白布條表達抗議。記者卜敏正／攝影
漁民今下午已在碼頭、漁船懸掛白布條表達抗議。記者卜敏正／攝影
漁民今下午已在碼頭、漁船懸掛白布條表達抗議。記者卜敏正／攝影

漁民 綠島 碼頭

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