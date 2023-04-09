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貓咪盃SCRATCH競賽 基隆成功國小作品獲互動遊戲組佳作

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市共6校組8隊參加今年全國貓咪盃SCRATCH競賽，其中武崙國小奪得國小互動遊戲組佳作。 圖／基市府提供
基隆市共6校組8隊參加今年全國貓咪盃SCRATCH競賽，其中武崙國小奪得國小互動遊戲組佳作。 圖／基市府提供

112年度全國貓咪盃SCRATCH競賽今天落幕，基隆市共有6校組8隊參加互動遊戲組、動畫短片組競賽，與其他縣市代表隊一較高下，其中武崙國小奪得國小互動遊戲組佳作。

基隆市教育處表示，選手必須在3個小時競賽時間內，利用SCRATCH程式設計平台當場製作切合題目方向的動畫短片或互動遊戲，作品充滿創意和趣味性，還展現了學生們對程式設計的熱情。

全國貓咪盃SCRATCH競賽8、9日在台北市立育成高中舉辦，全國22縣市共172隊參加，基隆市則有銘傳國中、百福國中、中華國小、建德國小、武崙國小及輔大聖心高中附設國小共8隊參賽。

教育處說，基隆代表隊賽前積極利用下課或是午休時間聯繫，成員互相討論如何製作出精彩的動畫短片、互動遊戲及程式架構。比賽時間內完成構思腳本、設計角色造型及編排動畫與遊戲的節奏，作品贏得評審好評。

基隆市推展智慧教育多年，從建置基礎資訊教育設備開始，逐步打造新一代智慧校園，實現智慧教與學，厚植校園資訊科技教學的軟實力。

教育處說，市府101年起每年辦理「基優盃SCRATCH遊戲趣競賽」，作為學生資訊能力展現的舞台。今年為了幫助代表隊在全國賽取得更好的成績，3月18日辦理賽前集訓營，讓學生對SCRATCH程式設計平台操作更為熟悉，透過各式程式模組實作及文本練習，加強選手能力。

教育處長劉美蘭表示，基隆市除推廣資訊教育及相關競賽，更希望學生多元應用運算思維及資訊能力，透過準備競賽的過程，體會到團隊合作及解決問題的成就感，並帶著運算思維的核心素養應用於其他領域。

基隆市共6校組8隊參加今年全國貓咪盃SCRATCH競賽，其中武崙國小奪得國小互動遊戲組佳作。 圖／基市府提供
基隆市共6校組8隊參加今年全國貓咪盃SCRATCH競賽，其中武崙國小奪得國小互動遊戲組佳作。 圖／基市府提供
基隆市共6校組8隊參加今年全國貓咪盃SCRATCH競賽，其中武崙國小奪得國小互動遊戲組佳作。 圖／基市府提供
基隆市共6校組8隊參加今年全國貓咪盃SCRATCH競賽，其中武崙國小奪得國小互動遊戲組佳作。 圖／基市府提供
基隆市共6校組8隊參加今年全國貓咪盃SCRATCH競賽，其中武崙國小奪得國小互動遊戲組佳作。 圖／基市府提供
基隆市共6校組8隊參加今年全國貓咪盃SCRATCH競賽，其中武崙國小奪得國小互動遊戲組佳作。 圖／基市府提供
基隆市共6校組8隊參加今年全國貓咪盃SCRATCH競賽，其中武崙國小奪得國小互動遊戲組佳作。 圖／基市府提供
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