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宜蘭校園老舊廁所翻新 立委陳歐珀爭取9900萬改建

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭蘇澳國小有廁所使用近40年，破損老舊，極待改建。圖／陳歐珀服務處提供
宜蘭蘇澳國小有廁所使用近40年，破損老舊，極待改建。圖／陳歐珀服務處提供

宜蘭縣國中小學共有數百間老舊廁所使用超過2、30年以上，例如蘇澳國小有廁所使用近40年、大隱國小也有使用30幾年廁所，結構破損老舊，最近透過立委陳歐珀爭取9900萬元，未來可望有10幾所學校將陸續改建，同時也希望透過廁所美化，讓學生舒心愉快上廁所。

蘇澳國小創新樓廁所民國73年使用至今39年，校長陳建州表示，他們把廁所打掃乾淨，但宜蘭氣候多雨潮濕，木板隔間容易壞掉，加上蘇澳地區地震多，也會使得便斗出現裂縫，整個硬體設施亟待改善，希望老舊廁改建一次到位，把使用多年的廁所全面改建完成。

三星鄉大隱國小教學大樓建廁所於92年興建，也是使用30幾年，天花板潮濕、發霉，破損漏水。

立委陳歐珀表示，早期廁所設計不良，常有管線堵塞、散發異味、光線昏暗及地面積水，他接獲許多家長反映，許多孩子不在學校上廁所，憋了一整天才到補習班或回家如廁，恐影響學生身心健康。

立委陳歐珀積極向國教署爭取補助老舊廁所翻新，經費總共9900萬元，預計進行99間廁所改善，希望在廁所改建中融入校園特色，培養孩子的空間美學觀念。

陳歐珀說，學校培育國家下一代人才，他過去爭取超過30所學校的運動操場及跑道整建、49所學校的校舍耐震補強、30所學校的國小附幼兒童遊戲場，讓學子能有安全、舒適、美感的學習環境，這是他相當重視的領域。

宜蘭蘇澳國小有廁所使用近40年，破損老舊，極待改建。圖／陳歐珀服務處提供
宜蘭蘇澳國小有廁所使用近40年，破損老舊，極待改建。圖／陳歐珀服務處提供
三星鄉大隱國小廁所使用30幾年，天花板發霉。圖／陳歐珀服務處提供
三星鄉大隱國小廁所使用30幾年，天花板發霉。圖／陳歐珀服務處提供
三星鄉大隱國小廁所使用30幾年，硬體設施老舊。圖／陳歐珀服務處提供
三星鄉大隱國小廁所使用30幾年，硬體設施老舊。圖／陳歐珀服務處提供
宜蘭蘇澳國小有廁所使用近40年，破損老舊，極待改建。圖／陳歐珀服務處提供
宜蘭蘇澳國小有廁所使用近40年，破損老舊，極待改建。圖／陳歐珀服務處提供
立委陳歐珀積極爭取9900萬元，未來會有10幾所學校、99間廁所可望陸續納入改建。圖／陳歐珀服務處提供
立委陳歐珀積極爭取9900萬元，未來會有10幾所學校、99間廁所可望陸續納入改建。圖／陳歐珀服務處提供

陳歐珀 蘇澳

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