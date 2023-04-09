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柔力球適合在多雨的基隆推廣 謝國樑盼讓城市更有活力

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天出席柔力球觀摩賽開幕式時，現場試著玩柔力球。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天出席柔力球觀摩賽開幕式時，現場試著玩柔力球。圖／基市府提供

基隆市體育會舉辦柔力球觀摩賽，今天在基隆市立體育館登場，吸引42支隊伍報名參賽。基隆市長謝國樑出席開幕式時說，市府會持續推廣運動觀念，帶動運動風氣，讓市民更健康，城市更有活力。

教育部體育署推動「運動i臺灣2.0計畫」，著重推廣健康生活觀念，鼓勵民眾多運動，保持身心健康。這場柔力球觀摩賽是計畫中的活動，今天上午8點半在市立體育館開幕，基隆市與鄰近的新北市萬里、瑞芳、四腳亭地區，都有同好組隊參加。

謝國樑出席開幕式，與參加的選手自拍合照，同時試著玩柔力球。謝說，基隆學習柔力球的民眾越來越多，感謝各界合力發展這項運動，希望不斷推廣運動觀念，帶動運動風氣，要讓市民更健康。

基隆市議長童子瑋及和議員郭美秀、張秉鈞、陳宜也到場，問候選手並為他們加油。

童說，柔力球是從2歲到92歲都可參與的運動，有助幼兒肢體發展，對長照復健長者也有幫助。加上可在室內運動，非常適合多雨的基隆推廣。

基隆市教育處表示，今年度共獲體育署核定53件運動i臺灣2.0計畫活動，將投入超過1500萬元舉辦登山健行、水域活動和線上運動課程。項目包括推廣女性運動，促進銀髮族樂活、原民族綜合運動會、新住民運動嘉年華和外籍移工足球等，落實全民運動風氣。

基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，基隆喜愛柔力球運動的會員已成長到近千人，成績在全國各縣市中名列前茅。全國柔力球大賽8月也在基隆舉行，呼籲大家把握時間練習，展現地主隊的實力。

基隆市議長童子瑋今天出席柔力球觀摩賽開幕式時說，柔力球可在室內運動，非常適合多雨的基隆推廣。圖／基市府提供
基隆市議長童子瑋今天出席柔力球觀摩賽開幕式時說，柔力球可在室內運動，非常適合多雨的基隆推廣。圖／基市府提供
基隆市體育會舉辦柔力球觀摩賽，今在基隆市立體育館登場，吸引42支隊伍報名參賽。圖／基市府提供
基隆市體育會舉辦柔力球觀摩賽，今在基隆市立體育館登場，吸引42支隊伍報名參賽。圖／基市府提供
基隆市體育會舉辦柔力球觀摩賽，今在基隆市立體育館登場，吸引42支隊伍報名參賽。圖／基市府提供
基隆市體育會舉辦柔力球觀摩賽，今在基隆市立體育館登場，吸引42支隊伍報名參賽。圖／基市府提供
基隆市體育會舉辦柔力球觀摩賽，今在基隆市立體育館登場，吸引42支隊伍報名參賽。圖／基市府提供
基隆市體育會舉辦柔力球觀摩賽，今在基隆市立體育館登場，吸引42支隊伍報名參賽。圖／基市府提供

運動 體育 謝國樑

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