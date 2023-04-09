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韓國瑜訪台東部落 關懷獨居長輩晚上住樹屋
高雄市前市長韓國瑜前天到台東縣延平鄉，除穿上傳統服，參加布農族上里部落射耳祭，與族人唱跳傳統歌舞同歡，他也帶著物資進入部落、關懷弱勢、獨居長輩，並對所居住的樹屋稱讚不已。
韓國瑜本月8日到台東縣延平鄉，拜訪卡米莎度部落，由部落主席伊藍.明基努安帶領，訪當地獨居長輩，並送民生用品等物資表達關懷，昨晚到台東市訪友後住市區，台東縣長饒慶鈴今天中午將設宴，感謝韓去年底來台東助選。
伊藍.明基努安表示，韓國瑜這次到台東，除參加布農族射耳祭活動，也帶了許多的民生物資、尿布、護墊，請他陪同拜訪關懷部落的獨居長輩，及行動不便臥床長者。
伊藍說，韓國瑜也到已過世紅葉少棒前教練邱慶成老家，拜訪邱的兒子邱敏福、贈送物資，見其老屋瓦破壁損、邱敏福也住在簡陋的樹上，認為需要更多人關懷，更不能忘記紅葉少棒精神。
伊藍表示，韓國瑜的親和力極好，來台東的第一晚就住在他的樹屋，對於樹屋設計稱讚不已，覺得是難得的體驗，晚上大家一起烤肉、小酌、聊天，韓直言這裡的環境好，和其個性相當契合。
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