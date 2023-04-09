舊情綿綿、思慕的人重現 基隆舉辦寶島歌謠大師葉俊麟音樂會

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
舊情綿綿、思慕的人重現，寶島歌謠大師葉俊麟音樂會。圖／文化局提供
舊情綿綿、思慕的人重現，寶島歌謠大師葉俊麟音樂會。圖／文化局提供

為慶祝基隆市安樂國小歡慶創校百年 ，今晚基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦寶島歌謠大師葉俊麟懷舊音樂會，「舊情綿綿」、「思慕的人」、「淡水暮色」等多首膾炙人口的作品，帶領上千名觀眾，重溫台灣的浪漫。

音樂會由音樂家盧盈豪老師精心編曲，帶領室內樂團伴奏，融合流行音樂與古典音樂元素，為舊情綿綿的抒情老歌、寶島曼波等老派樂曲注入多彩的音色與獨到的現代音樂詮釋，同時邀請國內知名聲樂家黃元良、許德崇、羅明芳、鄭海芸老師，一首一首唱出葉俊麟先生創作轟動數十年，流傳至今歷久彌新的金曲歌謠。

基隆市文化局長江亭玫表示，葉俊麟老師不僅是安樂國小傑出校友、寶島歌謠大師、基隆的驕傲，更是台灣音樂文化的瑰寶。這一次非常榮幸能與安樂國小及財團法人國際文化基金會共同合辦，更感謝圓滿音樂團擔綱詮釋大師的作品。

走過一世紀的安樂國小，像一首悠揚的歌謠，傳唱蚵殼港的真善美，走過榮耀100，邁向另一個世紀的璀璨。今天利用創校百年，向基隆文學才子葉俊麟大師致敬，也帶領民眾回味大時代的思情與浪漫。

舊情綿綿、思慕的人重現，寶島歌謠大師葉俊麟音樂會。圖／文化局提供
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基隆 音樂會 樂團

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