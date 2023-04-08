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台8線長春祠、慈雲橋路段 4月10日起管制通行

中央社／ 花蓮縣8日電

台8線中橫公路4月10日起將有2處工程動工，施工期間將管制放行，其中149公里處慈雲橋路段每2小時放行10分鐘、182公里處長春祠路段整點放行10分鐘，夜間及假日不管制。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段指出，因中橫公路邊坡常有落石狀況，經空拍機勘查，有施工必要，10日起將有2處同步動工，因地形陡峭，施工難度較高，工期約1個多月。

太魯閣工務段發布新聞資料指出，台8線149公里處將進行道路上邊坡掛網工程施工，施工期間是10日至5月11日，管制時間為上午7時至下午6時，每2小時放行10分鐘，夜間及假日不施工。

太魯閣工務段指出，台8線182公里處長春祠路段同樣進行上邊坡搶修施工，時間自10日起至5月10日，管制時間為上午8時至下午5時，整點放行10分鐘，夜間及假日不施工管制。

除了2處新增施工路段，台8線117.4公里處關原災害路段持續施工管制中，每天上午7時至8時、10時至10時10分、中午12時至下午1時及下午3時至3時10分放行4次，管制區間為114.6公里（關原段）至120.6公里（金馬隧道東端）。

太魯閣工務段呼籲，施工管制會影響通行時間，呼籲用路人行經施工路段務必配合現場交管措施，安排行程前需考量管制時間，避免影響行程。

太魯閣 中橫公路 空拍機

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