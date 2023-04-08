「讓更多有趣的事發生在蘇澳」 返鄉與北漂青年共創社區型咖啡店

蘇澳火車站南邊永光社區的巷弄裡，一間名叫「嘗九」的嬌小咖啡店藏身其中。店主黃琳恩與蕭予婷是返鄉青年與北漂青年，在一段說走就走的旅途中認識，放棄研究助理工作，開了間無一次性垃圾的環保咖啡店，經常在店內店外舉辦各種社區活動。

黃琳恩和蕭予婷都是90後，黃出身蘇澳，在羅東聖母醫院當藥師，蕭來自高雄，到台中攻讀營養學，畢業後擔任實驗室助理。前年10月底，黃琳恩到花蓮打工換宿，蕭予婷受朋友邀請到花蓮玩，剛好與黃的妹妹是同學，因緣際會一起吃早餐，邊吃邊聊，一間社區型咖啡店的構思就此誕生。

黃琳恩說，最初只是想要證明「健康的餐飲也可以很好吃」，自小生活在乾淨自然空間，也重視環境保護議題，逐漸萌生將興趣與工作結合的想法，與蕭予婷認識後一拍即合。去年8月開張，一開始連店面都沒有，只是輛餐車，尋找店面的過程中，屋主欣賞她們的想法，以極低廉的價格出租，12月嘗九TasteTo9咖啡店開幕。

名為咖啡店，其實還販售豆花、紅豆湯、手工餅乾等各種食物飲品。2人是豆花愛好者，研究豆花的過程中發現本土非基改的黃豆品質優秀，做出來的豆花口感溫順，成為店內熱門商品，常銷售一空。