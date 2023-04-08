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「讓更多有趣的事發生在蘇澳」 返鄉與北漂青年共創社區型咖啡店

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
黃琳恩（左）和蕭予婷（右）分別是返鄉與北漂青年，因緣際會認識，在蘇澳開了一間咖啡店，期待在社區中煥發生機。記者陳敬丰／攝影
黃琳恩（左）和蕭予婷（右）分別是返鄉與北漂青年，因緣際會認識，在蘇澳開了一間咖啡店，期待在社區中煥發生機。記者陳敬丰／攝影

蘇澳火車站南邊永光社區的巷弄裡，一間名叫「嘗九」的嬌小咖啡店藏身其中。店主黃琳恩與蕭予婷是返鄉青年北漂青年，在一段說走就走的旅途中認識，放棄研究助理工作，開了間無一次性垃圾的環保咖啡店，經常在店內店外舉辦各種社區活動。

黃琳恩和蕭予婷都是90後，黃出身蘇澳，在羅東聖母醫院當藥師，蕭來自高雄，到台中攻讀營養學，畢業後擔任實驗室助理。前年10月底，黃琳恩到花蓮打工換宿，蕭予婷受朋友邀請到花蓮玩，剛好與黃的妹妹是同學，因緣際會一起吃早餐，邊吃邊聊，一間社區型咖啡店的構思就此誕生。

黃琳恩說，最初只是想要證明「健康的餐飲也可以很好吃」，自小生活在乾淨自然空間，也重視環境保護議題，逐漸萌生將興趣與工作結合的想法，與蕭予婷認識後一拍即合。去年8月開張，一開始連店面都沒有，只是輛餐車，尋找店面的過程中，屋主欣賞她們的想法，以極低廉的價格出租，12月嘗九TasteTo9咖啡店開幕。

名為咖啡店，其實還販售豆花、紅豆湯、手工餅乾等各種食物飲品。2人是豆花愛好者，研究豆花的過程中發現本土非基改的黃豆品質優秀，做出來的豆花口感溫順，成為店內熱門商品，常銷售一空。

「我們希望讓更多有趣的事情發生在蘇澳」。黃琳恩說，這是一間社區型咖啡館，社區中的老人、小孩想來就來，即使不點餐也沒關係。店內可以看書、聊天、彈吉他、彈鋼琴，三不五時也會舉辦活動，如淨溪、沿白米溪騎車、到學校辦影展等等，期待在社區中煥發生機。

店內不只販售咖啡，還有豆花、紅豆湯、手工餅乾等，標榜健康環保不使用一次性餐具。記者陳敬丰／攝影
店內不只販售咖啡，還有豆花、紅豆湯、手工餅乾等，標榜健康環保不使用一次性餐具。記者陳敬丰／攝影
嘗九TasteTo9藏身蘇澳火車站南邊永光社區的巷弄裡。記者陳敬丰／攝影
嘗九TasteTo9藏身蘇澳火車站南邊永光社區的巷弄裡。記者陳敬丰／攝影
店內閱讀空間，也可以在此彈吉他唱歌辦音樂會。記者陳敬丰／攝影
店內閱讀空間，也可以在此彈吉他唱歌辦音樂會。記者陳敬丰／攝影

咖啡館 蘇澳 青年 北漂

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