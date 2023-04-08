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花蓮菸葉廠閒置20年終於動工 轉型文化運動園區拚年底啟用
花蓮菸葉廠閒置20多年，縣府向花東永續發展基金爭取到6700萬元，轉型為文化運動休閒園區，今天動工，將施作環狀步道、槌球場等設施，預計年底完工啟用。
菸葉廠舊址位於吉安鄉仁里村，占地4.29公頃，1953年改稱「花蓮菸廠」，當時花蓮菸葉蓬勃發展，但2000年因加入世界貿易組織開放菸酒進口及民營化趨勢，花蓮菸廠與屏東菸廠合併，廠務及生產作業南移，就此閒置。
花蓮菸廠廠區留下倉庫、工作場、辦公廳舍、公務房舍等多棟建物，還有3棟是早年以珍貴檜木搭建的大型廠房，很有特色，可惜長年閒置荒廢，檜木梁柱被宵小分次鋸斷、竊走，屋頂結構也被破壞，成為治安死角。
花蓮縣政府爭取活化，獲花東基金補助6700萬元，轉型為多元用途的文化運動園區。先將都市計畫變更案送內政部審查，再向國有財產署辦理無償撥用，程序完備後今天動工。
縣府表示，園區有7棟歷史建物獲得保留，其中1棟將修繕成遊客服務中心，同時施作環狀PU跑道，多功能草坪、槌球場、庭園、城市客廳、陽光草皮、停車場，並有薄薄部落聚會所空間，以保留部分建物遺址展覽及導入在地部落文化特色的友善空間，達到「舊廠房轉型」、「提升休閒服務品質」、「增加運動場域」及「文化永續傳承」的目標。
縣長徐榛蔚表示，花蓮菸葉廠是花蓮人共同記憶，這次活化，在保有菸業文化特色的同時，也兼具運動設施，為這塊乘載歷史回憶的土地注入活潑、健康氣息，以新活力重新展現。
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