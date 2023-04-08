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韓國瑜台東射耳祭真開槍！ 韓：感覺回到軍中

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣延平鄉布農族上里部落射耳祭今登場，族人重回傳統生活，分食同歡、圍圈唱跳傳統歌舞，前高雄市長韓國瑜穿傳統服低調參與，體驗獵槍射擊。圖／讀者提供
台東縣延平鄉布農族上里部落射耳祭今登場，族人重回傳統生活，分食同歡、圍圈唱跳傳統歌舞，前高雄市長韓國瑜穿傳統服低調參與，體驗獵槍射擊。圖／讀者提供

台東縣延平鄉布農族上里部落射耳祭今登場，族人重回傳統生活，分食同歡、圍圈唱跳傳統歌舞，前高雄市長韓國瑜穿傳統服低調參與，體驗獵槍射擊。他說「好久沒射擊了，感覺回到軍中」。

韓國瑜說，會來參加這個布農族活動，好朋友一個媳婦是台東布農族人，今天剛好有射耳祭活動，他自己的個性很像原住民，所以就一口答應來台東參加了，他很榮幸受到布農族熱情的邀請。

延平鄉布農族上里部落今天舉辦射耳祭，有別於多數布農族射耳祭都以村為單位，上里部落由家族發起，部落獵人早在幾天前就先行入山狩獵，今逐一與各家族分享戰果，獲邀參加的賓客也受惠。

活動中，韓身穿傳統服低調現身，立刻引起騷動，族人看到電視上的韓總出現在眼前，相當興奮，韓國瑜也入境隨俗和大家跳舞，體驗射箭和獵槍射擊，族人並將韓射擊獵得的「靶腿」送給他。

韓國瑜體驗獵槍射擊後說，「自己是職業軍人，手榴彈都丟過，獵槍和制式步槍不同在於獵槍沒有準心，而是要靠感覺，且聲音較大，但殺傷力沒有步槍來的強，好久沒射擊了，感覺回到軍中」。

族人伊藍‧明基努安說，其實昨晚韓市長就住部落樹屋，今天就參加部落射耳祭活動，他很低調告訴族人說不要告訴別人，不過，大家知道韓市長在自己的部落後，都很驚訝，也非常開心。

另族人達海則說說，布農族人相當崇尚獵人的勇猛剽悍，往年農忙之餘都會由各家族舉辦射耳祭，與獲邀親友和賓客一起分享家族狩獵成果；射耳祭著重於分享及歡慶，賓客越多族人越高興。

據了解，韓國瑜台東私人行程相當保密到家，幾乎沒有對外公布，他也表示此次行程不談政治，單純的來參加原住民好朋友的活動。

部落族人將前高雄市長韓國瑜（右）射擊獵得的獵物「靶腿」送給他，韓相當開心。圖／讀者提供
部落族人將前高雄市長韓國瑜（右）射擊獵得的獵物「靶腿」送給他，韓相當開心。圖／讀者提供
前高雄市長韓國瑜（中）入境隨俗和部落族人手牽手跳傳統舞蹈。圖／讀者提供
前高雄市長韓國瑜（中）入境隨俗和部落族人手牽手跳傳統舞蹈。圖／讀者提供

韓國瑜 布農族人 射耳祭

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