歷經5次流標 宜蘭縣立圖書館動土 預計114年竣工

宜蘭縣文化局今天上午11時舉行縣立圖書館開工動土典禮，歷經1年多招標、5次流標，今年3月發包，預計工期2年，竣工後尚須內部裝修等程序。工程包含現有文化局圖書館的修建及新建館舍，預計耗資4億2千萬元，占地面積將從5000多平方公尺升級為1萬0120平方公尺。

宜蘭縣文化局圖書館原名宜蘭縣立圖書館，民國73年5月開館，89年1月改制為文化局圖書館，占地5000多平方公尺，105年教育部規定縣市公共圖書館面積須達1萬平方公尺，縣府為符合法規，向教育部爭取2億5千萬元，自籌1億7千萬元，建新修舊。

縣府110年12月公告招標，先後5次流標。縣府表示，受疫情影響原物料上漲，廠商投標意願低。去年3月關閉舊館，由化龍一村臨時圖書館出借書籍；9月，教育部保留4190萬元補助經費，時代力量縣議員參選人林正芳批評，縣府輕忽讓工程延宕，遙遙無期的重建工程剝奪宜蘭人使用圖書資源的權益。

縣府今年2月第6次招標，3月決標發包。工程分為2部分，新館的建造和舊館的整修。舊館預計規劃為「A館知識驛站」，主要功能仍是藏書及閱讀空間；新館「B館學習中心」分為地下1層停車場與地上3層，1到3樓為親子區、青少年區與多功能教室，提供動態的活動學習空間。

新館區域為目前機車停車棚與兒童閱覽室的空間，預計可與舊館打通，竣工後仍需內部裝修等作業，開館時間未定。