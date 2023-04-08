大愛服務45年 林秀花修女爭取台東身心重障早療資源

台東縣政府今日舉行2023台東縣社會工作專業人員表揚，年已7旬、在救星教養院服務45年的院長林秀花，全心投入台東身心障礙、早期療育服務，爭取早療資源進入台東，獲頒特殊貢獻獎，她也期許更多人支持救星的服務。

台東縣政府社會處今辦理「魅力是社 Proud of You」績優志工表揚，縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、台東市長陳銘風、卑南鄉長郭宗益等人都到場向志工致意，饒慶鈴也頒發6類獎、24名得獎者，及獲全國表揚的5名得獎者，感謝社工們為台東付出。

71歲林秀花是台東鹿野鄉人，現任職天主教花蓮教區附設救星教養院院長，在台東院區收容照顧45名重度、極重度身心障礙者，她從歐洲引進音樂律動教師、推動早期療育，也邀請德國早療專家來台，將早療資源帶進台東。

林秀花表示，從小就是天主教信徒，兒時看到瑞士來台修女，走入家庭居家護理、內心相當感動，讀初中時就想加入，18歲時加入聖十字架慈愛修女會，25歲發願做修女，就到救星教養院服務。

林秀花說，早期不僅醫療資源不足、也缺早療觀念，35歲那年，教會送她到德國4年，學習身心障礙、社工和早療教育，讓她不僅學會德文，對早療有更深認識，也有助推動台灣早療觀念。

她說，台灣這些年在早期療育、社工服務都有長足進步，但東部人力資源不足，像救星教養院工作辛苦、人力難找、流動也高，另外這幾年捐款也比較少，希望更多人能夠關心、支持。