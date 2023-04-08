基隆社寮橋釣客無視禁令 甩竿危及漁船進出、常勾人車

基隆市中正區通往和平島的社寮橋，橋下是八尺門、正濱漁港進出航道，但橋上、橋下不時有釣客違法釣魚，不僅造成漁船航行安全，釣客甩竿常勾到路人及機車騎士危及安全。議員要求加強取締，否則釣客無視禁令。警方表示已加強勸離，市府將發文港務局提高罰款，以收警惕之效。

社寮橋上常有民眾在橋上運動跑步，也有不少機車會往來海大方向到和平島之間，出入人車不少。居民反映，日前曾有人跑步經過被釣客魚鉤勾到受傷，之前也有機車騎士被甩竿時的魚線纏到，差點摔車，經過時得提心吊膽。

議員呂美玲說，社寮橋常有釣客在橋上護欄旁及橋下的平坦礁岩區釣魚，造成危害。因為橋下漁船漁民進出正濱漁港時，如果被魚線勾到會影響人身與船隻的航行安全；橋上釣客甩竿動作也危及路人及機車騎士交通安全，釣客也亂丟垃圾及寶特瓶，造成橋上環境衛生問題。

交通部航港局、基隆市政府在社寮橋上和橋下都有豎立告示牌，依商港法第36條規定，本處禁止垂釣，違者依法處行為人600到3000元罰鍰並沒入釣具。市府近日又在橋上加設禁止垂釣告示牌。

今天上午橋下仍有多名釣客在垂釣，無視禁令，呂美玲表示，釣到的魚獲可能可以賣數千元，只罰600元難收實效，建議提高罰款額。

呂美玲議員前天會同相關單位會勘，市警局、港務警察局表示將協助驅離違法釣客，維護港區周遭及航道安全。市府環保局則會不定時取締亂丟垃圾釣客，依違反廢棄物清理法開單告發。市府將建議主管機關港務局，針對違法釣客採最高金額開罰，才能有阻嚇效果。