快訊

前員工爆料：特斯拉車載鏡頭影片大量外流 看到車主「全裸」走動

台大女醫師買高端股票賺15萬被起訴 買股前先問命理師

阜杭豆漿漲價了！「含蛋商品」都漲5元 荷包蛋1顆20元、鹹飯糰加蛋變70元

壯圍海岸線看龜山朝日新景點 大福觀海旭日平台啟用

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
大福觀海旭日平台啟用後，是觀賞龜山朝日的好去處。圖／東北角風管處提供
大福觀海旭日平台啟用後，是觀賞龜山朝日的好去處。圖／東北角風管處提供

宜蘭壯圍海岸線是觀賞龜山島日出的好去處，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處前年與壯圍鄉公所、林務局羅東林管處合作，計畫興建大福觀海旭日平台，去年底完工，今天啟用典禮，與永鎮濱海遊憩區、壯圍沙丘園區串起濱海觀光帶。

宜蘭東面太平洋，清晨時若天氣良好，壯圍、頭城岸邊能看到朝陽從龜山島旁緩緩升起，清代噶瑪蘭廳通判烏竹芳作詩曰「一葉孤帆山下過，遙看紅日碧濤生」，是為「龜山朝日」，蘭陽八景之首；東北角風管處長馬惠達說，5到7月是壯圍最適合觀賞龜山朝日的時候，觀海平台的啟用恰逢其時。

東北角風管處表示，壯圍海岸沿線宜蘭濱海自行車道長約15公里，由南向北已有壯圍沙丘生態園區、永鎮濱海遊憩區2個休憩點，前年在大福村地方人士建議下計畫興建觀景平台，做為第3個休息點，完善整條自行車道的遊憩體驗。

大福觀景平台去年7月底動工，東北角風管處出資1200萬元，耗時5個月，12月30日完工，經過驗收等程序，今天舉行啟用典禮。平台設計成網的形狀、浪的型態和舢舨平台的意象，融入當地沙丘地形與捕鰻苗、牽罟的記憶，還放置一座小小的盪鞦韆，供自行車與其他遊客休息與拍照打卡。

馬惠達表示，期待大福觀景台串聯周邊永鎮遊憩區、壯圍沙丘生態園區到東港榕樹公園等景點，未來會繼續在壯圍海岸線布置裝置藝術；6月舉辦壯圍藝術生活節，11日清晨4時半在沙丘生態園區舉辦沙丘迎曦，為系列活動拉開序幕，後續規劃有4場音樂會和各項活動，敲定後將公布於東北角風管處官網。

站在設計成舢舨型態的觀景台高處，遠眺龜山島。記者陳敬丰／攝影
站在設計成舢舨型態的觀景台高處，遠眺龜山島。記者陳敬丰／攝影
大福觀海旭日平台位於宜蘭濱海自行車道，可供自行車客休憩。記者陳敬丰／攝影
大福觀海旭日平台位於宜蘭濱海自行車道，可供自行車客休憩。記者陳敬丰／攝影
壯圍鄉長沈清山感謝東北角風管處與各單位幫忙，與平台鞦韆架合照。記者陳敬丰／攝影
壯圍鄉長沈清山感謝東北角風管處與各單位幫忙，與平台鞦韆架合照。記者陳敬丰／攝影
平台設計成網的形狀、浪的型態和舢舨平台的意象。圖／東北角風管處提供
平台設計成網的形狀、浪的型態和舢舨平台的意象。圖／東北角風管處提供

宜蘭 自行車 生態園區

延伸閱讀

造成宜蘭昨晚臭氣薰天的不是豬糞啦！闖禍駕駛被開罰

中南部沿海3周冒多具浮屍 高雄外海也有1具身分待釐清

台東／絕美海景海岸風情盡展現 最美海景在台東

不必跑老梅石槽！台南漁光島沙灘出現限定美景「綠草如茵」

相關新聞

壯圍海岸線看龜山朝日新景點 大福觀海旭日平台啟用

宜蘭壯圍海岸線是觀賞龜山島日出的好去處，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處前年與壯圍鄉公所、林務局羅東林管處合作，計畫興建...

就職百日民進黨批謝國樑三大政見跳票 市府：謝謝鞭策

基隆市長謝國樑就職百日，民進黨基隆市議會黨團今天指謝國樑電動機車、染疫慰問金及基隆捷運等三大政見通通跳票。市府發言人余治...

造成宜蘭昨晚臭氣薰天的不是豬糞啦！闖禍駕駛被開罰

昨晚上8時許，宜蘭某清除業者貨車載運約20噸食品加工廠汙泥，沿縣道191從羅東、五結到壯圍，轉台2線濱海公路北上，未按照...

考察北市YouBike 謝國樑：希望未來有自己的共享運具

基隆市長謝國樑、基隆市議會上午參訪北市府，包括交通運輸、市府轉運站以及貓空纜車的建置與營運。其中針對YouBike，謝國...

基隆仁愛橋10日改建 巿區大改道恐陷1年黑暗期

位基隆市中心的仁愛橋老舊有安全疑慮，10日起封橋改建，工程需300工作天，市區交通將大改道，多條路線公車也都調整路線，市...

小礁溪賞螢導覽 10分鐘額滿

宜蘭礁溪鄉進入「火金姑」賞螢季，鄉公所的假日導覽解說服務昨中午開放報名，不到10分鐘名額全被搶光。鄉公所表示，今年另外有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦