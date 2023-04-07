壯圍海岸線看龜山朝日新景點 大福觀海旭日平台啟用

宜蘭壯圍海岸線是觀賞龜山島日出的好去處，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處前年與壯圍鄉公所、林務局羅東林管處合作，計畫興建大福觀海旭日平台，去年底完工，今天啟用典禮，與永鎮濱海遊憩區、壯圍沙丘園區串起濱海觀光帶。

宜蘭東面太平洋，清晨時若天氣良好，壯圍、頭城岸邊能看到朝陽從龜山島旁緩緩升起，清代噶瑪蘭廳通判烏竹芳作詩曰「一葉孤帆山下過，遙看紅日碧濤生」，是為「龜山朝日」，蘭陽八景之首；東北角風管處長馬惠達說，5到7月是壯圍最適合觀賞龜山朝日的時候，觀海平台的啟用恰逢其時。

東北角風管處表示，壯圍海岸沿線宜蘭濱海自行車道長約15公里，由南向北已有壯圍沙丘生態園區、永鎮濱海遊憩區2個休憩點，前年在大福村地方人士建議下計畫興建觀景平台，做為第3個休息點，完善整條自行車道的遊憩體驗。

大福觀景平台去年7月底動工，東北角風管處出資1200萬元，耗時5個月，12月30日完工，經過驗收等程序，今天舉行啟用典禮。平台設計成網的形狀、浪的型態和舢舨平台的意象，融入當地沙丘地形與捕鰻苗、牽罟的記憶，還放置一座小小的盪鞦韆，供自行車與其他遊客休息與拍照打卡。