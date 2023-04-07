就職百日民進黨批謝國樑三大政見跳票 市府：謝謝鞭策
基隆市長謝國樑就職百日，民進黨基隆市議會黨團今天指謝國樑電動機車、染疫慰問金及基隆捷運等三大政見通通跳票。市府發言人余治明表示，議員的指正是最大的鼓勵，感謝他們的鞭策。
基隆市議會民進黨黨團總召鄭文婷說，謝國樑就職百日，選前提出的政見如gogoro電動機車、染疫慰問金及基隆捷運等通通跳票。
鄭文婷表示，2014年前市長林右昌上任後，並未與中央對抗，反而是努力捲起袖子好好為基隆做建設，才能在8年間造就基隆市成為一座光榮的城市。呼籲謝市長好好學習林右昌多與中央溝通合作建設基隆，而不是與中央對抗。
市議員張之豪表示，謝國樑市長選舉期間提出許多不切實際的政見，連基隆市的重大建設不是停擺就是開始生變。尤其基隆捷運的部分，謝國樑市長遲遲未提出任何建設計畫，沒有任何建設與營運計畫，該如何自籌經費外，也該提出有效的營運方案。
市議員張顥瀚說，謝國樑選前與新北市長侯友宜一同表示要一起完成基隆捷運，也恐跟著跳票，呼籲謝市長應該「好好做代誌」。
市議員吳驊珈則表示，辦一場效力被質疑的「對撞」公投要多少錢？等於幾輛gogoro？市政最基本的道路坑洞、人行道破損、反光導標、轉彎鏡皆未維護。市議員陳宜認為，三大政見跳票，如果市長自己做不到，不應牽拖想把責任推中央。
市府表示，染疫關懷津貼發給低收及中低收，會在今年追加減預算編列；電動機車政策也會在今年提追加減預算，預計補助1輛2千輛，每輛地方負擔3萬元、中央補助1萬元；基隆捷運分攤額，正在向中央爭取更多的補助。
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