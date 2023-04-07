造成宜蘭昨晚臭氣薰天的不是豬糞啦！闖禍駕駛被開罰
昨晚上8時許，宜蘭某清除業者貨車載運約20噸食品加工廠汙泥，沿縣道191從羅東、五結到壯圍，轉台2線濱海公路北上，未按照法規處理，造成汙泥洩漏於路面，因含有機物，臭氣薰天，民眾晚上9時許報案，縣環保局與警察單位等晚上10時20分許大致清除，將依法開罰清除業者。
環保局指出，該清除業者昨天下午2時許到食品加工廠載運加工汙泥，預計載往中部縣市處理成肥料再利用，晚上8時許沿縣道191經過羅東、五結，到壯圍往東走台2線濱海公路，一路向北駛出縣境。業者未按照法規裝載汙泥，導致沿途起步、轉向等車身晃動時，汙泥洩漏，造成縣內多處路面汙染。
民眾昨晚被汙泥熏到受不了，由於太臭，許多人誤以為是豬糞，PO上臉書社團詢問，也有人目擊機車騎士因此滑倒受傷；民眾晚上9時許向警方報案，轉知環保局，環保局15分許到現場視察狀況，與警察和道路主管機關清理路面，10時20分許大致清理。
環保局指出，調閱監視器畫面後，鎖定該貨車，循線追蹤到清除業者，將依廢棄物清理法第52條處以6000元以上300萬元以下罰鍰，後續會繼續沿行車路線巡視，若尚有未清除之汙泥，會要求業者完成清理改善。
警方表示，汙泥造成交通事故，共導致5人受傷，貨車駕駛涉犯道路交通管理處罰條例第30條，可處3000元以上18000元以下罰鍰，另涉嫌違反刑法公共危險罪，已連繫人在南部的駕駛到案說明。
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