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台東出現紅色月亮 原來是美麗的錯誤

中央社／ 台東縣7日電

昨晚農曆16日滿月，台東出現大又圓的紅月亮，吸引民眾賞月。台東氣象站表示，這是因空氣污染，月亮升起時懸浮微粒擋住藍光，視覺上月亮看起來就會紅色。

「好美喔」昨天晚上台東社群網站上大家爭相放上又大又圓的紅通通「血月」，張姓女子說，通常滿月的月亮是白色的，今天竟然這麼紅。郭姓遊客驚訝問「台東月亮都這麼漂亮嗎」。

許多民眾跑到空曠的海濱公園和利吉山上賞月，紅色月亮從晚上6時許到晚上8時，之後才恢復正常白色月亮。

台東氣象站主任黃嘉美接受媒體電話訪問時表示，出現紅色的月亮是因為空氣品質比較差，能見度低，空氣中比較多懸浮微粒就會擋住藍光，剩下的光就比較偏紅光進到眼睛，月亮看起來就紅色，但因角度關係沒有維持很長。

她說，昨晚台東空氣品質差的原因是南風和北風碰撞，並將其他地區的髒空氣帶到台東上空，加上微暖的南風有水氣，因此懸浮微粒也會比較多，能見度就比較差。

台東 空氣品質

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