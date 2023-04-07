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基隆仁愛橋10日改建 巿區大改道恐陷1年黑暗期

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市中心10日起大改道、公車改路線，仁愛橋封近1年改建。圖／基隆市政府提供
基隆市中心10日起大改道、公車改路線，仁愛橋封近1年改建。圖／基隆市政府提供

位基隆市中心的仁愛橋老舊有安全疑慮，10日起封橋改建，工程需300工作天，市區交通將大改道，多條路線公車也都調整路線，市府提醒民眾規畫好每日的交通動線並提早改道，避免塞車。

市府工務處依據道安會報通過交維計畫，布建交通管制措施，孝二路由原四車道改為三加二車道，並在進入市區的重要入口設置改道牌面，現場豎立大帆布告知用路人施工資訊。

市府規畫重要改道動線有四條道路，提醒駕駛人特別注意：

一、從國道一號高速公路下來往廟口方向：請直行孝二路，右轉忠二路，接仁三路。

二、從安樂區安樂路一段往廟口方向：請右轉成功一路，接成功陸橋，右轉仁五路。

三、從中山區西定路往廟口方向：請左轉安一路接公園街，左轉孝三路，右轉忠二路接仁三路。

四、從中山區中山一路往南榮路方向：請左轉忠一路，右轉愛一路，左轉仁五路。

市府工務處長陳耀川說，仁愛橋重建工程工期300工作天，以忠四路封閉對交通動線影響甚大，忠四路將被阻斷而無法直行進入南榮路，影響平時從市區進入台五線的交通運輸，因此改道層面相當複雜，建議使用私人運具駕駛，提早改道至愛一路或成功一路，避免塞在市中心。

位市中心仁五、忠四路口，有40多年歷史的仁愛橋，因有安全虞慮將拆除重建，忠四路4月10日起封閉10個月300天，市區交通將有近1年的黑暗期。

在公共運輸方面，市公車處指出，忠四路站因為在工區內必須取消，另部分公車路線也調整行駛路線，針對受影響的市公車路線，研擬改道動線及替代站位，在受影響的站牌與候車亭，都已張貼告示提醒民眾附近可替代的站位。

基隆市中心10日起大改道、公車改路線，仁愛橋封近1年改建。圖／基隆市政府提供
基隆市中心10日起大改道、公車改路線，仁愛橋封近1年改建。圖／基隆市政府提供
基隆市中心10日起大改道、公車改路線，仁愛橋封近1年改建。圖／基隆市政府提供
基隆市中心10日起大改道、公車改路線，仁愛橋封近1年改建。圖／基隆市政府提供

公車 車道

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