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好事會「花生」宜蘭勝洋農場成功培育芽苗 營養成份高

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
新鮮的花生種子要排隊排好，培育出來的芽苗才會整齊，每株都發芽。圖／勝洋提供
新鮮的花生種子要排隊排好，培育出來的芽苗才會整齊，每株都發芽。圖／勝洋提供

市面上芽苗種類多，其中培育花生芽苗的成本高，幾年前台南農業改良場曾指導推廣，卻沒有農民願意栽種。宜蘭勝洋水草休閒農場花了半年時間，培育出肥美的花生芽苗，富含白藜蘆醇等營養，爽脆口感，拌抄或煮火鍋都好吃。

以前農民採收花生後大約3到4個禮拜，花生田裡沒有拔乾淨的花生冒出又白又嫩的花生苗，帶回家拌炒就是一道美味佳餚，曾幾何時記憶中的美好滋味已經不見了，大家都被黃麴毒素給誤導了。

勝洋水草業者徐志雄說，花生跟其他種子不一樣，一定要用當季採收的花生種子，要不然出芽率會很差，甚至冒不出芽，尤其受到黃麴毒素污染的花生無法發芽。

新鮮花生種子一斤進價就要140元，成本不低，徐志雄花了半年時間，從尋找種子到栽培技術，請教宜蘭農民與台南農改場專家，剛開始花生冒不出芽長不好，直到現在每棵芽苗肥美飽滿，在這過程中倒掉無數花生，最後終於達到穩定栽培，他笑說，好事真的會「花生」。

員山鄉是自來水水源地，水質好，勝洋位於員山鄉，在確保花生種子品質後，引用純水栽種，水耕培育出清脆爽口的花生芽苗。徐志雄說，花生芽苗易烹調，營養好吃，根據嘉義大學研究報告，花生發芽後「白藜蘆醇」含量，比紅酒還高出數十倍，白藜蘆醇有助於調節異常的脂質代謝、保護心血管、改善記憶及抗老化。

徐志雄說，栽種花生芽苗跟綠豆芽苗不一樣，不能隨意一把撒，必須把每顆「花生排隊」整齊，才能讓長出來的每株都飽滿，只要抓對方法，栽種花生芽苗並不難。目前勝洋水草除了販售盒裝，也把芽苗用於套餐，最近將開辦課程，指導婆婆媽媽如何在家裡種出好吃的花生芽苗。

勝洋水草農場把培育成功的花生芽苗用於套餐。圖／勝洋提供
勝洋水草農場把培育成功的花生芽苗用於套餐。圖／勝洋提供
涼拌的花生芽苗，爽脆可口。圖／勝洋提供
涼拌的花生芽苗，爽脆可口。圖／勝洋提供
花生芽苗經過簡單拌炒就很好吃。圖／勝洋提供
花生芽苗經過簡單拌炒就很好吃。圖／勝洋提供

農民 宜蘭

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