基市府攜手七大企業實踐基隆共好 266門市成為友善店家

基隆市政府與國內4大超商和全聯、麥當勞和麥味登，今天宣布建立夥伴關係，7家企業在基隆266門市成為「環境友善店家」，加強店門前2公尺地面清潔、菸蒂減量，後續再推動公廁友善開放，成為環境知識分享站，實現「乾淨家園、基隆共好」目標。

基隆市長謝國樑今天在文化中心4樓展演廳，與7-ELEVEN、全家、萊爾富和OK超商，以及全聯福利中心、台灣麥當勞、麥味登企業代表「結盟」，7名代表分別貼上基隆7個行政區的地圖，宣示和市府共同打造更潔淨美麗的家園。

環境保護意識逐年抬頭，越來越多企業和投資人重視將環境保護（Environmental）、社會責任（Social）及公司治理（Governance），視為評估企業是否永續經營重要指標及投資決策。7家企業樂於和基市府合作，提升企業形象。

環保局表示，7家企業266家門市加入環境友善店家行列，進而號召其他商家加入，公私協力落實「乾淨家園，基隆共好」願景。執行策略是先提升店門前環境清潔，疫情趨緩後開放洗手間供民眾使用，同時宣導騎樓禁菸，成為分享環境知識、環境教育據點。

謝國樑說，在就任市長前的很多年，就發現基隆街頭的垃圾問題，上任後「打最多電話」就是到環保局，他和環保局同仁有決心要把環境打理乾淨。