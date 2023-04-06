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基市府攜手七大企業實踐基隆共好 266門市成為友善店家

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天宣布與國內4大超商和全聯、麥當勞和麥味登建立夥伴關係，全市共266門市將成為「環境友善店家」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布與國內4大超商和全聯、麥當勞和麥味登建立夥伴關係，全市共266門市將成為「環境友善店家」。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府與國內4大超商和全聯、麥當勞和麥味登，今天宣布建立夥伴關係，7家企業在基隆266門市成為「環境友善店家」，加強店門前2公尺地面清潔、菸蒂減量，後續再推動公廁友善開放，成為環境知識分享站，實現「乾淨家園、基隆共好」目標。

基隆市長謝國樑今天在文化中心4樓展演廳，與7-ELEVEN、全家、萊爾富和OK超商，以及全聯福利中心、台灣麥當勞、麥味登企業代表「結盟」，7名代表分別貼上基隆7個行政區的地圖，宣示和市府共同打造更潔淨美麗的家園。

環境保護意識逐年抬頭，越來越多企業和投資人重視將環境保護（Environmental）、社會責任（Social）及公司治理（Governance），視為評估企業是否永續經營重要指標及投資決策。7家企業樂於和基市府合作，提升企業形象。

環保局表示，7家企業266家門市加入環境友善店家行列，進而號召其他商家加入，公私協力落實「乾淨家園，基隆共好」願景。執行策略是先提升店門前環境清潔，疫情趨緩後開放洗手間供民眾使用，同時宣導騎樓禁菸，成為分享環境知識、環境教育據點。

謝國樑說，在就任市長前的很多年，就發現基隆街頭的垃圾問題，上任後「打最多電話」就是到環保局，他和環保局同仁有決心要把環境打理乾淨。

謝國樑表示，市府倡導家庭城市、家園城市概念，基隆這個地方，就是市府同仁、企業從業人員和所有市民的家，我們就是要把家打理乾淨。非常感謝7大企業的參與，協助理除店前垃圾、菸蒂和動物排泄物，對市容清潔絕對有幫助。

基隆市政府今天宣布與國內7家企業建立夥伴關係，市長謝國樑（右四）和企業代表完成基隆地圖，共同打造美麗家園。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布與國內7家企業建立夥伴關係，市長謝國樑（右四）和企業代表完成基隆地圖，共同打造美麗家園。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布與國內7家企業建立夥伴關係，全市266家門市成為「環境友善店家」，與市府合作實踐「乾淨家園、基隆共好」目標。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布與國內7家企業建立夥伴關係，全市266家門市成為「環境友善店家」，與市府合作實踐「乾淨家園、基隆共好」目標。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布與國內企業建立夥伴關係，市長謝國樑（右三）和企業代表完成基隆地圖，共同打造美麗家園。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布與國內企業建立夥伴關係，市長謝國樑（右三）和企業代表完成基隆地圖，共同打造美麗家園。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布與國內7家企業建立夥伴關係，全市266家門市成為「環境友善店家」，與市府合作實踐「乾淨家園、基隆共好」目標。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天宣布與國內7家企業建立夥伴關係，全市266家門市成為「環境友善店家」，與市府合作實踐「乾淨家園、基隆共好」目標。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 麥當勞

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