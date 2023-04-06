有機及友善農業耕作面積 台東再創新高全國第3

台東有機及友善農業耕作面積再創新高，目前已突破2300公頃，排名全國第3，農民盼台東縣政府協助猴害和鳥害問題。

台東縣政府今天上午召開今年第1場有機座談會，邀請農糧署東區分署、台東區農業改良場、財團法人慈心有機農業發展基金會、國立台東大學、有限責任台東友善環境農產運銷合作社、台東縣有機農業發展協會和農友參加，由台東縣長饒慶鈴主持。

饒慶鈴在會中表示，經過這幾年努力，台東縣有機驗證及友善耕作面積從她接任縣長前未達1000公頃，到如今合計已突破2300公頃，面積排名全國第3。今天召開座談會是希望傾聽各界聲音，探討台東縣前有機農業發展面臨的難題，尋求解決之道。

台東縣有機農業發展協會理事長何介臣，以及有限責任台東友善環境農產運銷合作社理事長李奇軍均提到，為避免鄰田污染，可規劃由種植作物較粗放管理的鄉鎮，在獲得地方共識後，優先劃設有機農業促進區，來提高台東有機農業面積。同時為因應農村人力老化問題，希望中央跟地方合作籌組代耕團隊解決缺工問題。

池上多力米股份有限公司負責人梁正賢提醒，在推廣種植有機水稻前，需先思考後續稻穀倉容問題，為避免有機稻穀與一般慣行稻穀交叉污染，有機米須單獨存放，若事前沒有規劃足夠的冷鏈倉庫，可能面臨倉容不足問題。

梓園碾米工廠反映為減輕生產成本，建議提高有機質肥料補助額度，財團法人慈心有機農業發展基金會則反映山區猴害及鳥害問題嚴重，建議提出整合性方治方案解決相關問題。

饒慶鈴結論表示，各方所反映事項與所面臨的問題，縣政府後續將彙整意見向相關單位反映，協助台東有機農業農友，尋求解決方式，期盼未來能有更多農民投入有機農業生產。