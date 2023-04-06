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國境開放迎接外國遊客 花縣府為攤商開英語課

中央社／ 花蓮縣6日電

國境開放，國外遊客人數增加，花蓮縣府為在地攤商開辦英語課程，教導商家用簡單英語介紹商品，營造友善觀光環境，有攤商說，學會用英語說明口味跟折扣，增加不同國家客源。

花蓮縣府為打造友善國際環境，向國家發展委員會爭取經費，舉辦「Fun遊花蓮菜市場」課程，邀英語教師為在地商家量身設計英語實戰教學、製作雙語介紹卡，即使不能用流利英文對話，也可學會用手機等數位工具即時翻譯，向外國人做生意。

花蓮縣政府行政研考處長吳昆儒接受中央社記者採訪指出，共規劃3場生活英語課程，教導商家用英語介紹產品、運用英語行銷及手機翻譯教學等，另有4場英語生活體驗遊程，將前往市場、有機農場等地區實地操作。

吳昆儒說，課程免費報名，只要是花蓮商家不限類別都可上網報名，每班限量20人，首場課程開放後即額滿，4月10日及17日2場課程可至https://reurl.cc/0EkvLl 線上報名。

首場報名攤商包括賣菜攤商、手作甜點、熱炒店、旅館業及文旦柚農等，年齡介於20歲至60歲之間。「欣芯甜甜圈」潘姓攤商說，原本就會用英語介紹產品，但無法雙向溝通，透過英語課程，學會介紹口味、價格到折扣優惠，英語表達能力大有進步，很期待遇到外國遊客，可驗收這次的學習。

花蓮 文旦

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