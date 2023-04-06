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小礁溪「火金姑」賞螢導覽搶手 不到10分鐘報名額滿
進入宜蘭小礁溪「火金姑」賞螢季，礁溪鄉公所的假日導覽解說服務今天中午開放報名，不到10分鐘名額全被搶光。鄉公所表示，今年另外有開辦「線上語音生態導覽 」服務，只要到場掃QR Code，沒報到名的也可以透過手機聆聽預先錄好的導覽內容。
這裡是宜蘭第一個透過公私協力打造的賞螢區，每年賞螢季吸引大批遊客，就連飯店業者也搶著帶客人夜觀螢火蟲 。公所從這周起的周、六日，開放6個場次的導覽解說，每場次分成A、B兩隊，每隊限30人報名。
不少民眾及旅宿業者今天備妥等候搶名額，中午12點一開放上線報名，各場次總計360個名額，馬上就額滿。
礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱「小礁溪」，林木蓊鬱、清澈水質、無光害及環境未受汙染，位處平地且交通方便的螢火蟲棲地。近年來在鄉公所、地方民眾共同努力照顧復育，每年4到6月都可以看到閃亮亮的螢火蟲，去年3月中旬螢火蟲大爆發，今年因為閏2月，出現時間會延至3月底。
根據附近的居悠谷體驗農庄負責人林松柏表示，上個月底已經出現螢火蟲，隨著進入4月後，螢火蟲數量及狀況會愈來愈好，昨晚就可以看到不少螢火蟲，不過因為要保護生態，4月1日開始進行路口管制，從停車場走到賞螢區至少需要半個小時，建議民眾帶著悠閒放鬆的心情來賞螢。
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