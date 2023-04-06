田邊到監獄 宜蘭稻草的奇幻之旅變超酷裝置藝術

宜蘭三星鄉田邊，一捆捆閒置的稻草去年底被帶進宜蘭監獄，3個月後化身維妙維肖的裝置藝術，今年4月走入校園，完成一段奇幻旅程。法務部矯正署宜蘭監獄舉辦稻草裝置藝術比賽行之有年，今年與宜蘭縣家長會長協會合作，第一次在縣內各校園展示作品。

宜蘭監獄108年起舉辦稻草裝置藝術比賽，向周邊農家收購閒置稻草，提供鐵線、黏膠等材料，獄內21個工場各推出12位收容人，將稻草製作成底部40平方公尺內、高度2公尺內的裝置藝術，過去作品曾展示於地方法院等公家機關，成為民眾拍照打卡熱點。

宜蘭監獄表示，去年因疫情管制較嚴，本次比賽的對外宣傳較少，但還是希望展示收容人辛苦製作的成品，他們利用白天上課和作業空餘製作，作品主題包含西遊記、祥獅獻瑞、魚尾獅等，編法多樣，甚至加入音樂元素，足見手藝與巧思。

宜蘭縣家長會長協會得知，主動與監獄聯絡，希望能在縣內各校園內展出。理事長黃光儀表示，收容人親手打造的稻草藝術品既能展現監獄教化工作的成效，也讓孩子們看見稻草不只是農作剩餘，也能透過獨特技法創造出令人歎為觀止的藝術品。