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謝國樑與新住民做「小愛爸爸手工皂」 母親節拿來送禮
基隆市長謝國樑今天與新住民一起動手做「小愛爸爸手工皂」，預計經過30天完全皂化後，做為市府母親節贈送媽媽賓客的禮物，傳遞感謝與祝福。
謝國樑說，現在倡導環保理念，因此特別注重選用天然材料，結合在地新住民的巧手，希望讓收到的媽媽們使用時，感受到市府的用心與貼心。
基市府綜合發展處長林麗蟬說，距離母親節還有一個多月的時間，今天邀請多元文化發展協會理事長趙玉珍等成員，一起製作「小愛爸爸手工皂」，等母親節來臨時，贈送給母親們。
取名「小愛爸爸手工皂」，原因是手工皂兩面分別印製小愛爸爸牽小愛圖案，以及「亞洲最有愛城市IN KEELUNG」文字，搭配愛心、笑臉圖案。
林麗蟬表示，這批手工皂選用新住民家鄉的椰子油、棕櫚油和薑黃當材料，沒有添加任何化學物質或香精，使用更安心，送給賓客傳遞溫暖與愛。
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