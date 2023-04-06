謝國樑與新住民做「小愛爸爸手工皂」 母親節拿來送禮

基隆市長謝國樑今天與新住民一起動手做「小愛爸爸手工皂」，預計經過30天完全皂化後，做為市府母親節贈送媽媽賓客的禮物，傳遞感謝與祝福。

謝國樑說，現在倡導環保理念，因此特別注重選用天然材料，結合在地新住民的巧手，希望讓收到的媽媽們使用時，感受到市府的用心與貼心。

基市府綜合發展處長林麗蟬說，距離母親節還有一個多月的時間，今天邀請多元文化發展協會理事長趙玉珍等成員，一起製作「小愛爸爸手工皂」，等母親節來臨時，贈送給母親們。

取名「小愛爸爸手工皂」，原因是手工皂兩面分別印製小愛爸爸牽小愛圖案，以及「亞洲最有愛城市IN KEELUNG」文字，搭配愛心、笑臉圖案。