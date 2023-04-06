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放學下班也可借書 基隆新增兩圖書館平日開放到晚上9點
基隆市文化局今天表示，暖暖區、中正區圖書館11日起，周二到周六開放時間，將從到下午5點延長到晚間9點，方便要上班及上課民眾使用圖書資源與服務。
文化局去年開始推出延長開放服務，七堵區百福圖書館、信義區圖書館、安樂區圖書館試辦1年來，廣受民眾認同，借閱量成長七成。文化局評估延長開放服務成效，暖暖區圖書館、中正區圖書館今年跟進，希望愛書人閱讀更加便利，進一步提升基隆市的閱讀風氣。
文化局長江亭玫說，考量文化中心複合式特性，文化局圖書館受到美術館工程影響閉館，後續為提升服務品質又重新改造空間。閉館期間造成民眾不便，讓提升更多閱讀服務能量，除爭取預算增加延長開放的圖書館，也會安排圖書館資源走入社區。
文化局表示，4月11日起全市已有5所公共圖書館延長開放時間，歡迎民眾多加利用。詳情可上基隆市公共圖書館、基隆市文化局官網查詢，或電洽(02)2422-4170轉分機275。
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