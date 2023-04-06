宜蘭小礁溪「火金姑」賞螢秀登場 今中午開放搶先報名

進入賞螢季，快來「火金姑的故鄉」宜蘭礁溪鄉匏崙村觀賞閃光秀，鄉公所每年安排的導覽活動報名秒殺，提醒遊客今天中午起開放線上報名，專家導覽解說在周六、日，分別是4月22、23日、4月29、30日、5月6、7日場次，每場次分成A、B兩隊，每隊報名限30人。

位於礁溪鄉匏杓崙路幽靜山谷，10年前，一群登山客經過驚見螢火蟲飛舞，經過鄉公所與民間合作，打造宜蘭第一個「公私協力合作賞螢區」；螢火蟲從海拔170到460公尺、綿延約2、3公里，海拔愈高，出現時間愈晚，每年4到6月晚間上演大約50分鐘的螢火蟲閃光秀。

賞螢前必須請遊客經導覽老師說明，認清環境及交代安全注意事項、講解螢火蟲生態與賞螢守則等，包括開始賞螢後需關燈、全場漆黑，這些都必須在天黑前完成，從管制的停車場到小礁溪橋的距離有2公里，徒步須35分鐘以上。