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宜蘭小礁溪「火金姑」賞螢秀登場 今中午開放搶先報名
進入賞螢季，快來「火金姑的故鄉」宜蘭礁溪鄉匏崙村觀賞閃光秀，鄉公所每年安排的導覽活動報名秒殺，提醒遊客今天中午起開放線上報名，專家導覽解說在周六、日，分別是4月22、23日、4月29、30日、5月6、7日場次，每場次分成A、B兩隊，每隊報名限30人。
位於礁溪鄉匏杓崙路幽靜山谷，10年前，一群登山客經過驚見螢火蟲飛舞，經過鄉公所與民間合作，打造宜蘭第一個「公私協力合作賞螢區」；螢火蟲從海拔170到460公尺、綿延約2、3公里，海拔愈高，出現時間愈晚，每年4到6月晚間上演大約50分鐘的螢火蟲閃光秀。
賞螢前必須請遊客經導覽老師說明，認清環境及交代安全注意事項、講解螢火蟲生態與賞螢守則等，包括開始賞螢後需關燈、全場漆黑，這些都必須在天黑前完成，從管制的停車場到小礁溪橋的距離有2公里，徒步須35分鐘以上。
礁溪鄉公所提醒，從今天中午12起開放線上網路報名https://www.beclass.com/m/rid=274b0a464082625dbec2，可以採取1+1的方式報名，但是無法1+多人，由於現場光線比較暗，請帶2位以上小朋友的家長，注意小孩的安全。
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