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台東強震毀骨灰罈「骨灰混合」辦聯合祭拜 家屬嘆：天災能怨誰

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
鹿野鄉公所今舉辦聯合祭拜，家屬對於混合骨灰用聯合牌位及環保葬方式善後沒意見；有家屬無奈說，天然災害造成的結果還能怨誰。記者尤聰光／攝影
鹿野鄉公所今舉辦聯合祭拜，家屬對於混合骨灰用聯合牌位及環保葬方式善後沒意見；有家屬無奈說，天然災害造成的結果還能怨誰。記者尤聰光／攝影

去年台東917、918強震造成鹿野后湖納骨塔800多個骨灰罈破損，許多骨灰混合無法復原，今天清明節公所舉辦聯合祭拜，未來以聯合牌位及環保葬方式善後。民政處表示，公所及家屬開過協調會，家屬大多能接受此作法。有家屬無奈地說，天然災害造成的結果還能怨誰。

鹿野鄉長李維順表示，因917、918強震造成800多個骨灰罈毀損，其中有50個骨灰罈破裂骨灰混在一起，無法分辨，公所只能先裝在一起，屆時等整建工程完成後，會再做一個紀念碑，公所目前已經爭取到經費，將盡快發包，希望今年底前完成。

去年9月17、18日連續發生強震，鹿野鄉興建20多年的鄉立納骨塔，1至3樓多個櫃位倒塌，造成800多個骨灰罈破裂，其中有50多個全毀，骨灰或骸骨混在一起，無法辨識。震後縣府民政處邀集公所及家屬開協調，將以聯合牌位或環保葬的方式安置。

今天清明節公所舉辦聯合祭拜，家屬對於混合骨灰用聯合牌位及環保葬方式善後沒意見。有家屬無奈說，天然災害造成這樣的結果，沒有怪罪誰或怨誰，也感謝公所的用心，只希望祖先一樣能庇佑；也有家屬表示，祖先都在靈骨塔內，沒什麼好計較。

去年台東917、918強震造成鹿野后湖納骨塔800多個骨灰罈破損，許多骨灰混合無法復原，今天清明節公所舉辦聯合祭拜，未來以聯合牌位及環保葬方式善後。記者尤聰光／攝影
去年台東917、918強震造成鹿野后湖納骨塔800多個骨灰罈破損，許多骨灰混合無法復原，今天清明節公所舉辦聯合祭拜，未來以聯合牌位及環保葬方式善後。記者尤聰光／攝影

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