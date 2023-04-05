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來自天使的禮物 台東4/7夢想起飛義賣會

中央社／ 台東縣5日電

台東縣失智者關懷協會和學校合作，讓學員自製餅乾，提升自信心，7日將在卑南鄉文衡殿舉辦義賣，歡迎大家到場加油打氣。

「我也可以幫助別人了」，這是1名身障學員將自製餅乾分享給海端鄉加拿村小朋友後，向社團法人台東縣失智者關懷協會說的話。

自今年2月起，協會與美和科技大學社會工作系合作課程，以自製餅乾為主軸，從食材介紹、選擇模型、摺禮盒、繪圖、到手作餅乾、包裝等，都讓學員自主參與，並在兒童節前的3月29日將餅乾禮盒送給海端鄉加拿村小朋友，獲得肯定回響。

協會今天發布新聞稿表示，預定於7日上午9時至10時30分在卑南鄉太平村文衡殿廣場舉辦義賣自製餅乾活動，希望藉由系列活動的實施，鼓勵身障學員發揮潛能，建立自我正向觀念。

新聞稿表示，每個人都有被肯定的需求，期盼民眾在7日上午到文衡殿參加義賣活動，為這群努力讓自己更好的身障朋友加油打氣。

身障 義賣 失智

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