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918強震納骨塔骨灰混一起 家人接受先人有2個家

中央社／ 台東縣5日電

去年台東918強震鹿野鄉公所納骨塔內櫃位倒塌，50個骨灰罈破裂骨灰混在一起，無法分辨，鹿野鄉公所只能裝在一起，但分別另設一個小型骨灰罈，讓先人有2個家。

鹿野鄉興建約20年的鄉立納骨塔，因去年台東918強震，1至3樓多個櫃位倒塌，許多骨灰罈破裂，其中有15個全毀，骨灰或骸骨混在一起，無法辨識；35個部分混在一起。

鹿野鄉公所將無法辨識的骨灰或骸骨，混合裝在4個大型的骨灰罈內，不過，另個別設置15個空的小型骨灰罈。

這幾天清明節連假陸續有家屬前往祭拜，納骨塔管理員告訴家屬，「平常大家住在一起 （混合的骨灰罈），就像大家族一樣熱鬧，也可回到自己的小套房（個別小型骨灰罈）清淨，有2個家自由居住」，因畢竟是天災，家屬都能接受。

鹿野鄉長李維順接受中央社記者訪問表示，因為918強震造成全毀的骨灰罈骨灰或骸骨混在一起，現在只能安置一起，屆時等整建工程完成後，會再做一個紀念碑，鄉公所已經爭取到經費，會儘快發包整建。

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